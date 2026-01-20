耶路撒冷无牌托儿所一氧化碳中毒 两名4个月大婴儿不治 55童送院

以色列耶路撒冷一所据报未持牌托儿中心怀疑发生一氧化碳中毒事件，导致两名仅4个月大的婴儿死亡，另有至少55名婴幼儿送院治理。

救援人员紧急疏散婴幼儿

据以色列传媒报道，托儿中心位于罗梅马（Romema）社区哈梅姆吉梅尔街，由几套相邻公寓组成，事发时多名婴儿及幼童被发现昏迷，救援人员接报后赶到现场，将其中两名情况危殆的婴儿送院抢救，惟最终不治。以色列急救组织红大卫盾（Magen David Adom）表示，救援人员需多次进入建筑物，紧急疏散婴幼儿，场面一度混乱。

救援人员需多次进入建筑物，紧急疏散婴幼儿。X@UnitedHatzalah 图片

其中一名医护人员说：「这是一宗严重的事故。我们接到报警赶到现场，救治一名四个月大的婴儿，他被发现昏迷不醒，没有脉搏，也没有呼吸。我们首先对他进行了急救，包括心肺复苏和疏散。」他续说：「随后，我们又接到报警赶到现场，救治另一名昏迷不醒、没有脉搏、也没有呼吸的婴儿。我们派出大量救护车迅速赶到现场，并开始疏散所有在场的婴儿。」

3名托儿中心职员被拘留

警方初步怀疑事故与托儿中心供暖系统故障有关，正调查是否导致一氧化碳泄漏，并已拘留3名托儿中心职员协助调查，同时排除涉及危险化学物质。教育部门表示，从未接获该托儿所的牌照申请，对其营运毫不知情。

据传媒报道，托儿中心接收的儿童年龄在四个月至三岁之间。

耶路撒冷多间医院已启动紧急应变机制，接收伤者并为受影响家庭提供心理及社会支援，事件仍在进一步调查中。