加沙和平委员会｜普京及卢卡申科受邀加入 克宫：想知道细节
更新时间：23:12 2026-01-19 HKT
发布时间：23:12 2026-01-19 HKT
美国总统特朗普成立、负责监督加沙走廊重建工作的「加沙和平委员会」，据报邀请了60多个国家的领导人参加。俄罗斯和白俄罗斯当局确认收到邀请。
俄罗斯总统普京的发言人佩斯科夫周一表示，普京已受邀加入加沙和平委员会。克里姆林宫正在审查相关邀请，「希望从美方获得更多细节」。
白俄罗斯外交部周一稍晚表示，总统卢卡申科也收到了加入该委员会的邀请。当局「高度赞赏美方将白俄罗斯视为一个愿意承担建设持久和平、以身作则、为子孙后代创造安全繁荣未来的崇高责任的国家」。
目前已知其化受邀国家包括加拿大、以色列、土耳其、匈牙利、印度等。
