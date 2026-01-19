特朗普将失落和平奖归咎威胁夺取格陵兰　称「不再纯粹考虑和平」

美国总统特朗普将诺贝尔和平奖落选，归咎于多次威胁要夺取格陵兰岛的控制权。路透社报道，特朗普致函挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Stoere）， 表示鉴于挪威决定不将诺贝尔和平奖颁给他，他不再感到有义务「纯粹考虑和平」。

特朗普写道：「鉴于贵国决定不授予我诺贝尔和平奖，尽管我制止了8场以上的战争，我不再觉得有义务仅考虑和平，尽管和平将永远是首要的，但现在我可以考虑什么对美利坚合众国是好的、合适的。」

相关新闻：格陵兰之争︱据报欧盟拟对美国征930亿欧元报复关税 回应特朗普关税威胁

相关阅读：2025诺贝尔奖｜和平奖一旦落空 挪威忧特朗普报复 已作好一切准备

斯特勒证实他收到特朗普的讯息，表示是在他和芬兰总统斯图布一起表态反对特朗普对挪威、芬兰等国家提高关税后，收到这条讯息。他在一份声明中表示，他已「明确解释过，包括向特朗普解释，众所周知颁发诺贝尔和平奖的是独立的诺贝尔委员会，而不是挪威政府。」

欧盟拒勒索 拟启动关税反制

特朗普威胁2月1日起对英、法、德等八国征收关税，直至美国彻底购买格陵兰。对此，法德财长在柏林会面时强硬表态，强调欧洲不会接受勒索。欧盟领袖周四将召开紧急峰会，拟重启对930亿欧元（约7,800亿港元）美国商品征收关税，或首度动用「反胁迫工具」限制美企。受地缘政治紧张影响，欧洲股市周一下挫，避险情绪升温。

相关新闻：特朗普再扬言对格陵兰采取行动 表明不能让俄罗斯或中国占领