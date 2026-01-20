Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

格陵兰之争 | 特朗普私讯挪威首相 称没义务考虑和平 要完全控制格陵兰

即时国际
更新时间：12:26 2026-01-20 HKT
发布时间：08:36 2026-01-20 HKT

挪威政府周一（19日）公开美国总统特朗普回复挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Stoere）的讯息，其中特朗普将意欲彻底控制格陵兰与失落诺贝尔和平奖扯上关系，指因为未获诺贝尔和平奖，自己再没有义务「纯粹顾虑和平」，并指只能思考如何利及美国。他又强调，除非美国完全控制格陵兰，否则世界不会安全。

特朗普提到「鉴于贵国决定不授予我诺贝尔和平奖，我不再觉得有义务纯粹顾虑和平，现在我可以思考如何做才对美国有利。」

指遭诺贝尔委员会「羞辱」

美国《新闻周刊》报道，特朗普在发给斯特勒的讯息中提及，他为推动加沙停火协定和解决多场潜在冲突付出了巨大努力，却遭到诺贝尔委员会的「羞辱」。
特朗普重申，自己曾阻止8场以上的战争，和平仍是其首要任务，但再次强调丹麦不应拥有格陵兰。他称「没有任何书面文件，只有几百年前有一艘船​​在那里登陆，但我们也有船在那里登陆过」。

称除非美拥格陵兰 否则世界不安全

特朗普最后表明，丹麦无法保护格陵兰免受中国或俄罗斯侵犯，「除非我们完全控制格陵兰岛，否则世界不会安全」。特朗普还说，自北约组织成立以来，美国为北约做出的贡献比任何人都多，现在轮到北约为美国做点事情。

斯特勒证实他收到特朗普的讯息，并表示他最初联同芬兰总统斯图布发文，希望为美国与欧洲多国就格陵兰的争议降温，表明反对特朗普对挪威、芬兰等国家提高关税，特朗普收到讯息后不足半小时便回复。斯特勒在一份声明中表示，他已「明确解释过，包括向特朗普解释，众所周知颁发诺贝尔和平奖的是独立的诺贝尔委员会，而不是挪威政府。」

据了解，特朗普的回复短讯被转发给多个欧洲国家驻美国大使馆。

挪威诺贝尔委员会：不受任何外部压力影响

白宫通讯联络主任张振熙也重申这一立场，批评诺贝尔委员会「选择了政治而非和平」。他表示：「特朗普总统拥有人道主义者的心，他此前为了达成和平协定动用了巨大的政治资本，但诺奖委员会的偏见，显示他们对真正结束战争的人缺乏尊重。」

挪威诺贝尔委员会主席弗里德尼斯则在早前的声明中强调，委员会的决定完全是基于诺贝尔的遗志，而非任何外部压力或游说。

