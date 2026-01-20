南韩逾320万人登记「尊严死」　社会对善终需求日益增加

死亡在亚洲通常是忌讳的话题，但随着人口老化及观念转变，南韩社会对「善终」需求日益增加。南韩国家生命维持治疗管理机构今日（19日）公布最新数据，截至去年12月，已有超过320万名南韩人正式签署文件，表明若患上绝症时愿放弃无效的维持生命治疗，选择「尊严死」。

七年登记人数激增 长者占多数

数据显示，登记人数自2018年制度实施以来呈大幅增长。由首年的8.6万人，到2025年8月已突破300万大关。在320万登记人中，女性占多数（约213万人），而65岁以上长者则占总数逾三分之二（约237万人）。此外，自法律生效至今，已有约47.8万宗个案在患者或家属同意下，停止了维持生命治疗。

越来越多的长者选择「尊严死去」。美联社

相关阅读：44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀

议员倡修例降低门槛

现行南韩法律仅容许处于生命末期、预计数月内死亡且无康复可能的患者放弃治疗。惟社会上有声音认为门槛过高，执政党共同民主党议员南仁顺去年已提出修法，建议将适用范围放宽至病情不可逆转但尚未进入临终期的患者，让病人在较早阶段便拥有医疗自主权，免受无效治疗之苦。