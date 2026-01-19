伦敦街头试用「天眼」助破案 3个月捉100疑犯
更新时间：19:36 2026-01-19 HKT
发布时间：19:36 2026-01-19 HKT
发布时间：19:36 2026-01-19 HKT
英国伦敦警察局近期在南伦敦克罗伊登（Croydon）进行一项测试计划，在现有建筑物（如路灯杆）上安装人脸辨识镜头，以便更有效地部署警力，结果在短短3个月内便成功逮捕到100名疑犯。
伦敦警警方指出，系统令他们「平均每34分钟就抓到一名在逃疑犯」，克罗伊登费尔菲尔德选区犯罪率降低了12%。
伦敦警方公布指出，被捕者当中，三分之一因对妇女和女孩实施暴力犯罪而被捕，例如勒颈和性侵犯，其他罪名包括违反假释规定、入室盗窃和持有攻击性武器等。
其中一名被捕36岁女子已潜逃20多年，因涉及2004年的一宗攻击案未出庭应讯而遭通缉：另一名被捕27岁男子因涉嫌绑架而被通缉。
声称「零误差」非罪犯不留记录
警方称这套系统极为精准，当AI侦测到路人特征与通缉名单吻合，潜伏在人潮中的便衣警察会先锁定目标，再交由制服警员上前盘查。警方强调，这种定点式设备比传统架设在厢型车顶的器材更隐蔽且高效。「天眼」人脸辨识与部署警车相比，找到通缉犯的平均时间缩短了50%以上。
对于外界担心「天眼」认错人，警方称在扫描过的20万人次中，「误差机率近乎零」。警方强调，系统并非为了监控大众，摄影机追踪特定名单，对于非名单内的路人图像，系统完全无法回溯查看。
最Hit
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
2026-01-18 13:15 HKT
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国
2026-01-17 17:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
2026-01-18 11:15 HKT