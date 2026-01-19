伦敦街头试用「天眼」助破案 3个月捉100疑犯

英国伦敦警察局近期在南伦敦克罗伊登（Croydon）进行一项测试计划，在现有建筑物（如路灯杆）上安装人脸辨识镜头，以便更有效地部署警力，结果在短短3个月内便成功逮捕到100名疑犯。



伦敦警警方指出，系统令他们「平均每34分钟就抓到一名在逃疑犯」，克罗伊登费尔菲尔德选区犯罪率降低了12%。

南伦敦克罗伊登「天眼」助破案。 Croydon Police

伦敦警方公布指出，被捕者当中，三分之一因对妇女和女孩实施暴力犯罪而被捕，例如勒颈和性侵犯，其他罪名包括违反假释规定、入室盗窃和持有攻击性武器等。

其中一名被捕36岁女子已潜逃20多年，因涉及2004年的一宗攻击案未出庭应讯而遭通缉：另一名被捕27岁男子因涉嫌绑架而被通缉。

声称「零误差」非罪犯不留记录

警方称这套系统极为精准，当AI侦测到路人特征与通缉名单吻合，潜伏在人潮中的便衣警察会先锁定目标，再交由制服警员上前盘查。警方强调，这种定点式设备比传统架设在厢型车顶的器材更隐蔽且高效。「天眼」人脸辨识与部署警车相比，找到通缉犯的平均时间缩短了50%以上。

对于外界担心「天眼」认错人，警方称在扫描过的20万人次中，「误差机率近乎零」。警方强调，系统并非为了监控大众，摄影机追踪特定名单，对于非名单内的路人图像，系统完全无法回溯查看。