中国抖音用户打卡声称去南韩警署「上班」 当局澄清：游客偷拍
更新时间：17:07 2026-01-19 HKT
发布时间：17:07 2026-01-19 HKT
抖音一名中国用户早前上载釜山警察署内部照片，配文写「来警察局上班了」引发热议。相关内容在南韩社群网路疯传，网民纷纷质疑怎能让外国人当警察。釜山警察署澄清帖文所言并非真实，是中国游客偷拍警局内部。
该抖音用户IP位置显示为「中国」，照片拍到海云台警察署分局入口、办公室内部甚至近拍电脑屏幕前的工作空间。网友看后质疑南韩警方为何要聘用中国人，并批评有可能泄露警务资讯。
釜山警察署对此表示，去年11月，一名中国旅客遗失皮夹到该署寻找，因手机没电，警员好心让他使用桌上的充电器，没想到对方却趁警察离开时乘机偷拍，当局将讨论是否要追究法律责任。
