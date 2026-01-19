巴黎150年楼龄公寓塌地板 生日聚会30人直坠4楼19人轻重伤

法国巴黎11区阿梅洛街（Rue Amelot）一栋公寓，于18日凌晨突然地板坍塌。当时屋内5楼一个单位聚集了50名宾客，为一名居住超过30年的60岁屋主庆生，欢唱生日歌时地板却瞬间崩裂，约30人直坠4楼。事故共造成19人轻重伤，其中1人一度失去呼吸心跳。

据法国传媒报道，事发时5楼地板突然发出巨响，并应声碎裂，整栋楼也剧烈震动。街道上随即传出恐惧的尖叫声喊：「塌了！塌了！」邻居受访时描述，听见「一声低沉的巨响」，随后救援人员纷纷赶到。其中一名宾客法布里斯（Fabrice）说：「大约 30人叠在一起掉下去。这一切发生得太快了，地板结构直接断裂。」

大批消防员赶到现场，在瓦砾中救出5人。 X

报导指出，这间公寓大约1080呎，其中将近640呎的地板瞬间崩落，跌至4楼。消防单位出动125名消防员、40辆消防车及搜救犬队，5人一度被埋在瓦砾堆下，所幸全数救出。当局证实一共19人轻重伤，其中1名伤患到院前心肺功能停止（OHCA），现场抢救后恢复并紧急送医，但情况依然危急。

巴黎消防队（BSPP）证实，经过彻夜地毯式搜索，确认没有其他人受困或罹难。事发后，部分伤势较轻的伤者被送往附近一间疗养院暂时安置与治疗。巴黎警察总部表示，该出事建筑已全栋疏散，大部分居民向亲友借宿，2名无处可去的住户由十一区市政厅提供紧急居所。

巴黎消防队初步调查认为，今次事件属「结构性坍塌」，已排除燃气泄漏导致爆炸的可能性。建筑师卡登（Antoine Cardon）估计，事故原因可能是漏水导致建筑结构受损。但物业管理公司强调，该公寓过去并无裂缝或漏水通报，一直保持状况良好，但也坦言这栋巴洛克式建筑已有150年楼龄，建筑老旧可能是潜在的风险因素。