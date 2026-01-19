日本政局｜首相高市早苗宣布23/1解散众院
更新时间：17:11 2026-01-19 HKT
发布时间：17:11 2026-01-19 HKT
日本首相高市早苗19日召开记者会，宣布将在例行国会伊始的23日解散众院，提前举行大选，下周二（27日）正式公告，2月8日投票。她表示，将直接向公众征询是否信任由她来治理国家，并透露将就自民党与维新党联合执政协议中包含的重大政策调整等事宜征求公众的信任。
提前大选将决定众议院全部465个席位的归属，也是高市早苗自去年10月就任日本首位女首相以来首次面临选举考验。她可望利用民众的强劲支持，巩固执政自民党的势力。
这次大选将检验选民对更高财政支出的接受程度，而不断上涨的生活成本正是民众最为关注的问题。日本放送协会（NHK）上周公布的一项民调显示，45%的受访者表示物价是他们最主要的担忧，其次是外交和国家安全，分别占16%。
