危地马拉多所监狱骚乱 针对警员袭击频生 全国停课一天

即时国际
更新时间：08:17 2026-01-19 HKT
发布时间：08:17 2026-01-19 HKT

危地马拉上周多所监狱爆发大规模骚乱，引发全国多地出现暴力事件。当地教育部周六（18日）宣布，为保障学生及教职员安全，全国教育机构将于周日（19日）停课一天，首都危地马拉城亦取消多项原定举行的文娱活动。

国内三所监狱同时发生骚乱

上周五（17日）该国三所监狱同时发生骚乱，其中位于埃斯昆特拉省的「复兴一号」监狱情况最为严重。警方其后重新控制该监狱，并拘捕正在服刑的黑帮「18街帮」头目「洛沃」。然而，监狱局势暂告平息后，全国多地随即出现针对警员的武装袭击。

内政部长比列达表示，至少7名警员在暴力事件中丧生，另有10人受伤，强调政府不会与黑帮成员谈判。警方警告，不排除黑帮报复平民的可能性，呼吁民众避免不必要外出。

警方指出，「18街帮」策划今次监狱联合骚乱，意图为在押头目争取转监及特殊待遇，事件中曾挟持至少46名人质。目前除「复兴一号」监狱已恢复秩序外，其余两所监狱仍有37人被扣为人质，救援及安全行动仍在进行中。

