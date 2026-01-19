葡萄牙总统选举中左翼候选人领先 需进入第二轮投票

葡萄牙总统选举周六举行投票，内政部公布的初步点票结果显示，未有候选人在首轮投票中取得过半支持，选举将进入第二轮决胜投票。

点票完成约95.7%，中左翼社会党候选人塞古罗得票约30.6%，暂时领先；极右翼政党「够了党」领袖文图拉以24.3%得票紧随其后，两人将晋身次轮角逐。右翼自由事业党候选人科特林．德菲格雷多得票约15.5%，排第三。

根据葡萄牙宪法，总统由全民直选产生，若首轮无人取得过半票数，得票最高的两名候选人须进行第二轮投票，将于2月8日举行。

葡萄牙总统任期为5年，可连任一次。现任总统德索萨第二任期将于3月9日届满，新一任总统将于同日宣誓就职。