西班牙南部两列高速列车出轨 至少五死 多人受伤及被困

西班牙南部发生两列高速列车出轨事故，造成至少五人死亡，另有多名乘客受伤，有人被困车内。

事故于当地时间约晚上8时发生，一列由马拉加开往首都马德里的高速列车，在行经科尔多瓦省阿达穆斯（Adamuz）附近时脱轨，与相邻行车线一列由马德里开往西南部韦尔瓦省方向的高速列车迎面相撞，另一列车亦告出轨。

西班牙铁路基础设施管理局透过社交媒体表示，初步调查显示，首列列车在进入道岔时出轨并侵入邻线，最终酿成事故。安达卢西亚自治区紧急服务部门指出，事故发生后，安达卢西亚与马德里之间的铁路交通已全面中断，大批救护车及应急人员正赶赴现场展开搜救。

西班牙国家电视台报道，事发时一名该台记者正乘坐由马拉加开往马德里的列车，他形容列车最后两节车厢「完全侧翻」，多扇车窗被震碎。当局暂未公布事故原因，并表示将展开全面调查。