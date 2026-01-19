Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

格陵兰之争︱据报欧盟拟对美国征930亿欧元报复关税 回应特朗普关税威胁

即时国际
更新时间：03:12 2026-01-19 HKT
发布时间：03:12 2026-01-19 HKT

《金融时报》周日报道，欧洲各国可能对美国输欧商品征收约930亿欧元（约1,077亿美元）关税，或限制美国企业进入欧盟市场，以回应美国总统特朗普对欧洲多国因格陵兰问题而征收关税。

报道指，欧洲正在制定相关报复措施，将在本周瑞士达沃斯举行的世界经济论坛中，提升领导人在与特朗普会谈时的筹码。金融时报引述参与会议筹备的官员表示，这些旨在增加欧洲在讨论格陵兰安全与贸易议题时的谈判力量。

另外，北约秘书长鲁特（Mark Rutte）周日表示，他已就格陵兰及北极地区的安全形势与美国总统特朗普进行讨论。鲁特在社交平台X发文说：「我们将继续推进相关工作，我期待本周稍后在达沃斯再次会面特朗普。」

相关新闻：格陵兰之争︱应对特朗普加征关税 欧盟大使召开紧急会议

特朗普早前在社交媒体宣布，自2月1日起，将对丹麦、挪威、瑞典、法国、德国、英国、荷兰及芬兰输美商品加征10%关税，理由是这些国家反对美国取得格陵兰岛。

