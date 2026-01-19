伊朗总统佩泽希齐扬警告 袭击哈梅内伊等于对人民开战
更新时间：01:42 2026-01-19 HKT
发布时间：01:42 2026-01-19 HKT
发布时间：01:42 2026-01-19 HKT
伊朗总统佩泽希齐扬周六警告，袭击伊朗最高领袖的行动，等于对伊朗人民发动战争。
佩泽希齐扬在社交平台发文指，袭击伊朗最高领袖哈梅内伊「等于对伊朗人民发动全面战争」。他又表示，伊朗人民生活困苦，其中一个主要原因是「美国政府及其盟友长期以来的敌对态度和非人道制裁」。
特朗普一度警告德黑兰勿血腥镇压，又呼吁示威者继续抗争，称「救援快来到」，但又来又指伊朗当局停止杀戮，因此美方也暂缓军事行动。
相关新闻：伊朗示威｜最高领袖哈梅内伊认数千人死亡 轰特朗普「罪犯」
特朗普17日接受美国政治新闻网站Politico专访时表示：「是时候该为伊朗寻找新领导人」，呼吁结束哈梅内伊长达37年的统治。
最Hit
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国
2026-01-17 17:47 HKT
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
2026-01-16 18:19 HKT