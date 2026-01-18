杨兰兰替身？｜赴警署报到女子直认「不是本人」 澳洲警跟进调查

澳洲华裔女子杨兰兰（23岁）去年7月涉嫌在悉尼东部郊区大街醉驾兼知短暂逃逸，因其背景神秘及网传天价保释金而引起各界关注。



上周三杨兰兰到警署报到时，有记者发现现身女性疑似并非本人，上前质问竟获其亲口承认「是另一人」。澳洲警方正调查报到女子的身份，以及杨兰兰有否按照规定居住在其位于屈臣氏湾的顶层公寓内。

报道指出，自去年7月事发以来，杨兰兰除了到警署报到，基本很少露面。每次她出现都一身名牌服饰，脸部以太阳眼镜和口罩遮住，随了一次到警署报到后，在悉尼岩石区的当代艺术博物馆用餐时被拍到面貌。

黑超口罩遮脸 仅一次被拍到

上周三「杨兰兰」报到时，身穿香奈儿上衣和牛仔裤，于下午5点15分左右乘坐一辆黑色劳斯莱斯幻影开篷车抵达，司机是一名纹身男子。她在警局前台向一名警员表明自己是杨兰兰，按照程序摘下口罩对比存档照片，随后拿着保释文件走出了警局。

记者发现报到女子 面部特征与此前见过的有差异，而且「杨兰兰」在不同场合的年龄、步态、举止和习惯等方面都存在不一致。记者留意到报到女子使用最新的苹果iPhone，而非原本的三星安卓手机，于是上前质问。

面对质问直认「我是其他人」

杨兰兰过去拒绝与记者交谈，并在记者靠近时逃跑。但周三赴警署报到的女子却停下来回答问题，而且语气平静。

记者上前问：「你是杨兰兰还是其他人？」女子竟回答说：「我是其他人。」记者再问：「如果你不是兰兰，你愿意告诉我你是谁吗？」女子说：「不愿意。」

报道并指出，真正的杨兰兰可能自去年10月已没有在屈臣氏湾公寓出现过，目前住在那里的已不是杨兰兰。澳洲警方正调查报到女子的身份，以及杨兰兰是否按照规定居住在其位于屈臣氏湾的顶层公寓内。