伊朗示威｜最高领袖哈梅内伊认数千人死亡 轰特朗普「罪犯」

针对近日伊朗爆发的大规模反政府示威，伊朗最高领袖哈梅内伊（（Ayatollah Ali Khamenei））17日首次公开谈及已有数千人在动乱中丧生。他再次主张这些示威是受到美国支持，严厉批评美国总统特朗普称「我将特朗普视为罪犯」。对于引发示威的物价飙涨问题，他指示伊朗政府采取对策，流露出希望缓和民意反弹的意图。



这波抗议始于去年12月28日，因经济困境而在首都德黑兰爆发，随后扩大为要求终结伊斯兰共和国神权统治的大规模示威，是伊朗多年来最严重的社会动荡。

相关新闻：伊朗局势 | 示威浪潮消退 取消大规模处决 特朗普暂缓军事行动

由于伊朗当局实施断网，外界难以得知实际死伤情况。美国人权组织「人权行动者新闻社」（HRANA）表示，已确认3090人死亡，其中包括2885名示威者，另有超过2.2万人被逮捕。

伊朗国营媒体报道，哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）表示：「我们认为美国总统是罪犯，因为他对伊朗民族造成伤亡、破坏与诽谤。」他指控伊朗长期宿敌美国与以色列策划了暴力行动。他说：「与美国和以色列有关的人造成巨大破坏，杀害了数千人」，他称那些人纵火、破坏公共财产、煽动混乱，犯下「罪行与严重的诽谤」。

对于示威的导火线物价高涨，哈梅内伊坦言：「经济状况并不理想，人民的生活正面临困境」，他指示政府全力投入解决相关问题。然而，造成物价高涨的主要因素之一是欧美对伊朗的经济制裁，至今仍看不到解除的前景，是否能改善民众生活、进而缓和对政府的不满，情势仍不明朗。

特朗普一度警告德黑兰勿血腥镇压，又呼吁示威者继续抗争，称「救援快来到」，但又来又指伊朗当局停止杀戮，因此美方也暂缓军事行动。特朗普17日接受美国政治新闻网站Politico专访时表示：「是时候该为伊朗寻找新领导人」，呼吁结束哈梅内伊长达37年的统治。