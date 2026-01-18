Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗示威｜最高领袖哈梅内伊认数千人死亡 轰特朗普「罪犯」

即时国际
更新时间：18:34 2026-01-18 HKT
发布时间：18:34 2026-01-18 HKT

针对近日伊朗爆发的大规模反政府示威，伊朗最高领袖哈梅内伊（（Ayatollah Ali Khamenei））17日首次公开谈及已有数千人在动乱中丧生。他再次主张这些示威是受到美国支持，严厉批评美国总统特朗普称「我将特朗普视为罪犯」。对于引发示威的物价飙涨问题，他指示伊朗政府采取对策，流露出希望缓和民意反弹的意图。

这波抗议始于去年12月28日，因经济困境而在首都德黑兰爆发，随后扩大为要求终结伊斯兰共和国神权统治的大规模示威，是伊朗多年来最严重的社会动荡。

相关新闻：伊朗局势 | 示威浪潮消退 取消大规模处决 特朗普暂缓军事行动

由于伊朗当局实施断网，外界难以得知实际死伤情况。美国人权组织「人权行动者新闻社」（HRANA）表示，已确认3090人死亡，其中包括2885名示威者，另有超过2.2万人被逮捕。

伊朗国营媒体报道，哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）表示：「我们认为美国总统是罪犯，因为他对伊朗民族造成伤亡、破坏与诽谤。」他指控伊朗长期宿敌美国与以色列策划了暴力行动。他说：「与美国和以色列有关的人造成巨大破坏，杀害了数千人」，他称那些人纵火、破坏公共财产、煽动混乱，犯下「罪行与严重的诽谤」。

相关新闻：伊朗局势 | 示威浪潮消退 取消大规模处决 特朗普暂缓军事行动

对于示威的导火线物价高涨，哈梅内伊坦言：「经济状况并不理想，人民的生活正面临困境」，他指示政府全力投入解决相关问题。然而，造成物价高涨的主要因素之一是欧美对伊朗的经济制裁，至今仍看不到解除的前景，是否能改善民众生活、进而缓和对政府的不满，情势仍不明朗。

特朗普一度警告德黑兰勿血腥镇压，又呼吁示威者继续抗争，称「救援快来到」，但又来又指伊朗当局停止杀戮，因此美方也暂缓军事行动。特朗普17日接受美国政治新闻网站Politico专访时表示：「是时候该为伊朗寻找新领导人」，呼吁结束哈梅内伊长达37年的统治。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
影视圈
3小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
6小时前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
3小时前
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
6小时前
梁小龙离世丨曾有两段婚姻隐婚诞女 前妻黎爱莲传遭家暴卷夫仇家袭击致毁容
梁小龙离世丨曾有两段婚姻隐婚诞女 前妻黎爱莲传遭家暴卷夫仇家袭击致毁容
影视圈
3小时前
01:04
渣打马拉松2026︱累计59名跑手送院 两危殆三严重
突发
1小时前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
2026-01-17 15:47 HKT
「东张女神」庆祝父亲生日揭「会长」身份 妈妈靓样似岑丽香 传恋TVB小生被指系有钱女
「东张女神」庆祝父亲生日揭「会长」身份 妈妈靓样似岑丽香 传恋TVB小生被指系有钱女
影视圈
8小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
2026-01-17 16:37 HKT
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
00:17
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
突发
4小时前