印尼渔业部巡察包机失事 寻获飞机残骸11人仍失踪

即时国际
更新时间：17:19 2026-01-18 HKT
发布时间：17:18 2026-01-18 HKT

印尼一架载有11人的小型飞机周六（17日）失联，当局表示，已在南苏拉威西省浓雾笼罩的山区发现飞机残骸，但机上11人下落不明，搜救工作持续进行中。

路透社报道，机上载有8名机组人员及3名乘客，是印尼海洋与渔业部的包机，执行渔业空中巡察任务，乘客均为工作人员。

南苏拉威西省搜救单位官员表示，周日清晨在马洛斯地区布卢萨朗山（Mount Bulusaraung）多处发现飞机残骸。因浓雾及山区地形影响，搜救行动受阻。

搜救单位主管安瓦尔（Muhammad Arif Anwar）在地方电视台表示，寻获飞机残骸后，救援部门将调派1200人来搜寻失踪的乘客和机组人员。他说：「目前优先任务是寻找失踪人员，希望能将他们安全救出。」

失事飞机属印尼航空运输公司（Indonesia Air Transport）ATR 42-500型螺旋桨飞机，从爪哇岛（Java）日惹市（Yogyakarta）起飞，原预定飞往南苏拉威西省首府锡江（Makassar），途中于周六下午约1时30分与空中交通管制中心失去联系。

