FBI十大通缉犯墨西哥落网 为钱杀女同事潜逃9年

更新时间：16:40 2026-01-18 HKT
发布时间：16:40 2026-01-18 HKT

墨西哥当局表示，墨国军警拘捕一名涉嫌于2016年在美国杀害一名年轻女子的男子卡斯蒂略（Alejandro Rosales Castillo）。他被美国联邦调查局（FBI）列为十大通缉要犯之一，潜逃9年终落网。

被捕的卡斯蒂略现年27岁，他被控于2016年8月，于北卡罗来纳州夏洛特（Charlotte），杀害在同一间餐厅打工的23岁女同事Truc Quan Ly “Sandy” Le。

FBI指出，卡斯蒂略16日在伊达尔戈州帕丘卡（Mexico City）落网。墨西哥警方已将卡斯蒂略移交检察官，相关法律程序已启动，将引渡至美国北卡州。

北卡州西区联邦检察官弗格森（Russ Ferguson）对此次逮捕表示：「任何施暴者都逃不过法律的制裁——无论他们如何试图逃脱惩罚。」

美国媒体报道，卡斯蒂略与死者短暂交往过，还曾向她借钱，欠她1000美元。女方答应在一个加油站与他见面后便失踪。调查人员认为，卡斯蒂略强迫受害者先到自动提款机提款，接着将她带往一处树林，对其头部开枪。

卡斯蒂略于2017年10月被列入联邦调查局「十大通缉犯」名单，另有2人于2017年因与这宗谋杀案而被起诉。

