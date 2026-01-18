Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英国公寓双尸案｜照顾8年身心崩溃 母毒杀残疾女儿后轻生

发布时间：12:50 2026-01-18 HKT

英国曼彻斯特市发生人伦悲剧，40岁波兰裔母亲卡洛斯（Martina Karos）疑似不堪独自照顾重担，在住处使用一氧化碳，毒杀8岁重度残障的女儿艾琳妮（Eleni Edwards）后，也选择跟著走上绝路。

长期饱受忧郁症困扰

英国《太阳报》报道，2024年9月24日，校方发现艾琳妮未到校上课后立即报警，紧急救护人员破门而入，却在卧室内发现母女俩的遗体。2人均被当场宣告死亡，病理学家判断死因为一氧化碳中毒，调查定调卡洛斯是自杀身亡，而女儿是被她非法杀害，这是一宗「谋杀后自杀」事件。

波尔顿验尸法院（Bolton Coroners Court）近日完成为期三日的死因研讯，地方验尸官西吉（Peter Sigee）表示，波兰裔母亲卡洛斯的女儿出生几个月就被诊断出严重的生理与心理障碍，失明、无法言语且行动严重受限，生活起居完全仰赖她一人全职照顾。虽然有社工及医护人员协助，但她仍长期饱受焦虑和忧郁症困扰，承受极端的孤独与隔绝感，更多次接受抗忧郁药物治疗，最终被情绪完全吞噬。

卡洛斯肩负大任，为女儿提供照护，沉重的负担曾让她一度向母亲求救，指出自己就像是「困在自己家中的囚犯」。

好友马斯兰（Kirree Marsland）证实，卡罗斯曾向她透露，多次出现轻生念头，坦言「我觉得人生不值得活下去了」。

庭上宣读的家属声明中，卡洛斯的母亲形容女儿自幼善良、聪颖且极具才华，并强调她「爱孩子胜过自己的生命」。尽管照顾残疾孩子带来巨大身心压力，卡洛斯仍竭尽所能，为女儿提供一个舒适、有尊严的生活。

调查指，卡洛斯2003年从意大利移居英国，原是一名语言学家兼翻译员，因女儿病情成为全职照护者。照护压力让她感到「极度孤独与社会隔离」，2023年底多次表达轻生念头。由于担忧母亲情绪可能影响孩子，其女儿在2024年1月被纳入儿童保护计划，悲剧发生当天，原本还有安排一场评估会议。

调查指出，事件发生前，这对母女的亲友与相关专业人士，都没有察觉异状，卡洛斯2024年夏天还被医生认定心理健康有所好转、状况趋于稳定，她本人也否认轻生念头，没有客观依据能预见此悲剧。

---

防止自杀求助热线：

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
利民会： 3512 2626
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

