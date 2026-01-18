柬埔寨电骗｜16天捣14据点 拘捕162疑犯包括50名中国人

陈志及黄继茂等电骗集团头目落网后，柬埔寨持续打击电信网络诈骗。该国打击网络诈骗委员会秘书处17日通报称，自今年1月1日至16日，共清剿14处电骗据点，累计拘捕嫌疑人162人，涉案人员来自多个国家和地区，当中包括50名中国人。

金边警方于1月16日拘捕涉嫌从事网络诈骗外籍人员共75人。柬中时报

通报指出，金边警方于1月16日展开电骗清剿行动，在两处地点同步执法，成功拘捕涉嫌从事网络诈骗及非法居留的外籍人员共75人，其中一处行动地点位于玛卡拉区的「Seven Haven」酒店，警方当场拘捕39人，包括巴基斯坦籍26人、印度籍11人及孟加拉国籍2人；另一处地点为森速区的C8旅馆，拘捕36人，其中印度籍25人（含女性4人），孟加拉国籍11人。

通报称，在过去一周（1月11日至16日）内，共查处4处据点，其中金边市2处、马德望省2处，累计拘捕嫌疑人123人。被拘人员包括中国籍46人（女性4人）、老挝籍1人、印度籍36人（女性4人）、孟加拉国籍13人及巴基斯坦籍27人。

此外，自1月初以来（1月1日至16日），执法部门已在金边市、马德望省及暹粒省等地查处14处涉诈窝点，拘捕嫌疑人162人，分别为中国籍50人、韩国籍32人、老挝籍1人、印度籍36人（女性4人）、孟加拉国籍13人、巴基斯坦籍27人及尼泊尔籍3人。其中，3名尼泊尔籍人员的案件已进入司法程序，暹粒省初级法院已签发羁押令，案件正依法审理。