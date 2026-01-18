格陵兰之争︱应对特朗普加征关税 欧盟大使召开紧急会议

应对格陵兰岛问题以及美国总统特朗普新的关税威胁，欧盟将于18日在布鲁塞尔召集成员国大使进行紧急会议。

欧美贸易协议或受动摇

路透社报道，欧盟轮值主席国塞浦路斯周六（17日）晚宣布，已紧急召集于周日（18日）举行会议。

欧盟外交官说，会议定于当地时间下午5时开始（香港时间19日凌晨12时）。

周六早些时候，美国总统特朗普在社交媒体上宣布，美国将从2月1日起对丹麦、挪威、瑞典、法国、德国、英国、荷兰和芬兰的输美商品加征10%关税，理由是这些国家反对美国得到格陵兰岛。

欧洲议会最大党团领袖、欧洲人民党（EPP）主席韦伯周六在社媒发文说，欧盟议员准备暂停批准欧盟与美国的贸易协议。「EPP支持欧盟—美国贸易协议，但鉴于特朗普就格陵兰发出的威胁，现阶段批准已不可能。」他也说，欧盟在协议中同意下调「美国产品」关税的安排「必须暂停」。

欧盟—美国贸易协议由欧盟委员会主席冯德莱恩去年夏天与特朗普达成。协议部分内容已在实施，但仍需获得欧洲议会正式核可。若EPP议员与左倾政治团体联手，可能有足够票数来推迟或否决批准协议。

贸易协议规定，美国对大多数欧盟商品征收15%关税。作为交换，欧盟承诺取消对美国工业品以及部分农产品的关税。

欧盟内部一批直言不讳的议员长期抨击这份协议，认为欧盟在条款上过于偏向美国。随著美国在去年7月达成协议后，对钢铁和铝征收的50%关税范围扩大至数百种额外的欧盟产品，这种不满情绪进一步加深。

