Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

格陵兰之争︱应对特朗普加征关税 欧盟大使召开紧急会议

即时国际
更新时间：10:15 2026-01-18 HKT
发布时间：10:15 2026-01-18 HKT

应对格陵兰岛问题以及美国总统特朗普新的关税威胁，欧盟将于18日在布鲁塞尔召集成员国大使进行紧急会议。

欧美贸易协议或受动摇

路透社报道，欧盟轮值主席国塞浦路斯周六（17日）晚宣布，已紧急召集于周日（18日）举行会议。

欧盟外交官说，会议定于当地时间下午5时开始（香港时间19日凌晨12时）。

相关新闻：格陵兰之争︱欧洲多国反对特朗普加征关税 或启动反制措施

相关新闻：格陵兰之争︱特朗普下月起向欧洲多国加征关税 将逐步提升税率 直至达成协议

周六早些时候，美国总统特朗普在社交媒体上宣布，美国将从2月1日起对丹麦、挪威、瑞典、法国、德国、英国、荷兰和芬兰的输美商品加征10%关税，理由是这些国家反对美国得到格陵兰岛。

欧洲议会最大党团领袖、欧洲人民党（EPP）主席韦伯周六在社媒发文说，欧盟议员准备暂停批准欧盟与美国的贸易协议。「EPP支持欧盟—美国贸易协议，但鉴于特朗普就格陵兰发出的威胁，现阶段批准已不可能。」他也说，欧盟在协议中同意下调「美国产品」关税的安排「必须暂停」。

相关新闻：格陵兰之争︱格陵兰抗议美国意图接管　丹麦多城周六上街头

欧盟—美国贸易协议由欧盟委员会主席冯德莱恩去年夏天与特朗普达成。协议部分内容已在实施，但仍需获得欧洲议会正式核可。若EPP议员与左倾政治团体联手，可能有足够票数来推迟或否决批准协议。

贸易协议规定，美国对大多数欧盟商品征收15%关税。作为交换，欧盟承诺取消对美国工业品以及部分农产品的关税。

欧盟内部一批直言不讳的议员长期抨击这份协议，认为欧盟在条款上过于偏向美国。随著美国在去年7月达成协议后，对钢铁和铝征收的50%关税范围扩大至数百种额外的欧盟产品，这种不满情绪进一步加深。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
00:58
渣打马拉松2026．持续更新︱「发哥」周润发10公里赛冲线 「陪朋友跑，志在参与！」
社会
37分钟前
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影视圈
12小时前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
18小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
13小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
17小时前
特朗普四出点火令全球陷混乱 任期第二年警惕泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
特朗普四出点火令全球陷混乱 任期第二年警惕泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
投资理财
4小时前
六合彩搅珠结果出炉｜头奖$3100万 睇下幸运儿系咪你!
六合彩搅珠结果出炉｜$3100万头奖无人中 下期头奖基金增至4000万
社会
12小时前
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
社会
21小时前
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
2026-01-17 10:00 HKT
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
16小时前