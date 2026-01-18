美军空袭叙利亚西北部 击毙阿尔盖达分支头目

美国中央司令部发声明称，美军击毙一名与上月在叙利亚发生针对美国人的「伊斯兰国（ISIS）」袭击有关的阿尔盖达（al-Qaeda）组织分支头目。

路透社报道，中央司令部周六（17日）说，美军周五（16日）在叙利亚西北部发动空袭，击毙一名与阿尔盖达有关联的头目比拉尔·哈桑·贾西姆（Bilal Hasan al-Jasim）。

当局称，死者是一名经验丰富的恐怖分子头目，曾策划多宗袭击，并与伊斯兰国枪手有直接联系。枪手策划去年12月13日在叙利亚帕尔米拉的袭击事件，导致两名美军士兵和一名美国翻译员丧生。

司令部指出，美军已针对这宗袭击事件做出回应，使用200多枚精确制导弹药，打击100多个伊斯兰国的基础设施和武器库目标。

当局也说，过去一年，美国及盟友部队在叙利亚各地抓获300多名伊斯兰国武装分子，并击毙20多人。