Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美军空袭叙利亚西北部 击毙阿尔盖达分支头目

即时国际
更新时间：09:30 2026-01-18 HKT
发布时间：09:30 2026-01-18 HKT

美国中央司令部发声明称，美军击毙一名与上月在叙利亚发生针对美国人的「伊斯兰国（ISIS）」袭击有关的阿尔盖达（al-Qaeda）组织分支头目。

相关新闻：美军空袭敍利亚 90多枚精确弹药轰伊斯兰国目标

路透社报道，中央司令部周六（17日）说，美军周五（16日）在叙利亚西北部发动空袭，击毙一名与阿尔盖达有关联的头目比拉尔·哈桑·贾西姆（Bilal Hasan al-Jasim）。

相关新闻：美军再次空袭叙利亚 哈马斯宣布将解散加沙政府机构

当局称，死者是一名经验丰富的恐怖分子头目，曾策划多宗袭击，并与伊斯兰国枪手有直接联系。枪手策划去年12月13日在叙利亚帕尔米拉的袭击事件，导致两名美军士兵和一名美国翻译员丧生。

司令部指出，美军已针对这宗袭击事件做出回应，使用200多枚精确制导弹药，打击100多个伊斯兰国的基础设施和武器库目标。

当局也说，过去一年，美国及盟友部队在叙利亚各地抓获300多名伊斯兰国武装分子，并击毙20多人。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
00:58
渣打马拉松2026．持续更新︱选手指香港赛道具挑战性 「发哥」周润发10公里赛冲线
社会
40分钟前
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影视圈
12小时前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
18小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
13小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
17小时前
特朗普四出点火令全球陷混乱 任期第二年警惕泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
特朗普四出点火令全球陷混乱 任期第二年警惕泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
投资理财
4小时前
六合彩搅珠结果出炉｜头奖$3100万 睇下幸运儿系咪你!
六合彩搅珠结果出炉｜$3100万头奖无人中 下期头奖基金增至4000万
社会
12小时前
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
社会
21小时前
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
2026-01-17 10:00 HKT
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
16小时前