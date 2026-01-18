Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国公布加沙和平委员会成员 贝理雅鲁比奥入列

即时国际
更新时间：08:39 2026-01-18 HKT
发布时间：08:39 2026-01-18 HKT

特朗普政府周五公布由美国主导的巴勒斯坦加沙地带「和平委员会」成员名单，由总统特朗普担任主席，美国国务卿鲁比奥、特朗普的女婿库什纳，以及英国前首相贝理雅等7人为创始执行委员会成员。

特朗普担任主席

白宫当日声明并称，特朗普的中东问题特使威特科夫、美国副国家安全顾问加布里埃尔、世界银行行长彭安杰和阿波罗全球管理公司行政总裁罗恩也在创始执行委员会成员名单中，未来数星期将公布其他成员名单。

相关新闻：以巴冲突 | 特朗普宣告和平委员会成立 加沙停火迈新阶段 以军续炸酿10死

此外，美国少将贾斯珀·杰弗斯获任命为国际稳定部队司令；曾任联合国中东和平进程特别协调员的姆拉德诺夫将任加沙高级代表，作为和平委员会与负责管理加沙的巴勒斯坦技术官僚委员会之间的联络人。 声明还说，为支持加沙高级代表办公室和巴勒斯坦技术官僚委员会工作，美国将组建加沙执行委员会，并任命威特科夫、库什纳、姆拉德诺夫等11人为成员。

加沙停火斡旋方埃及、卡塔尔和土耳其上周三曾发布联合声明，宣布巴勒斯坦技术官僚委员会完成组建，将管理加沙地带。同日，威特科夫在社交媒体发文，代表特朗普宣布启动结束加沙冲突「20点计划」第二阶段，从停火转向加沙非军事化及重建等。然而，有中东人士认为，所谓和平委员会是美国控制加沙地带的工具。

