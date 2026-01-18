格陵兰之争︱欧洲多国反对特朗普加征关税 或启动反制措施

美国总统特朗普周六宣布，因格陵兰问题对多个欧洲国家在2月起加征10%关税，欧洲各界随即发出强烈回应。

丹麦外交大臣感「惊讶」

欧洲议会国际贸易委员会主席朗格在社交媒体表示，此举令人「难以置信」，是将关税作为政治武器使用的「新维度」。朗格敦促欧盟委员会立即启动反胁迫工具程序，尽快作出「明确回应」。

欧盟委员会主席冯德莱恩与欧盟理事会主席科斯塔警告，美国加征关税将破坏跨大西洋关系，甚至可能引发危险的恶性循环。两人表示，欧洲将保持团结、协调，并坚守主权立场；欧盟一贯强调北极地区和平与安全，包括通过北约合作。

丹麦外交大臣拉斯穆森亦对特朗普加税表示「惊讶」，并称丹麦正就此事与欧盟委员会及其他合作伙伴保持密切联系。

德国汽车工业协会（VDA）主席穆勒指出，若加征关税将给德国及欧洲工业带来巨大成本，尤其在当前挑战时期，欧洲必须采取「聪明且战略性」的应对措施，并与受影响国家协调行动。

施纪贤：美国「完全错误」

法国总统马克龙则称，美方威胁关税不可接受，若落实欧洲将以统一、协调方式回应，「无论在乌克兰、格陵兰或其他任何地方，恐吓和威胁都无法影响我们」。

英国首相施纪贤强烈反对美方举措，称美国「完全错误」，不应因支持北约集体安全而对盟友施加关税。他重申，格陵兰未来的应由丹麦和格陵兰决定，英国将直接与美国政府交涉此事。