伊拉克国防部周六表示，美军已从位于西部的阿萨德（Ain al-Asad）空军基地全面撤出，由伊拉克军方接管。该基地长期驻有美国及联军部队，是美军在伊拉克的重要据点之一。

伊拉克一名陆军上校向路透社确认，美军已撤离基地，仅少数士兵因后勤安排仍留守，并表示出于安全理由无法提供更多细节。撤军行动的确切起始时间尚未公开，但原先计划规定，数百名美军将于2025年9月前撤出，其余部队则于2026年底前完成撤离。

此次撤军标志著美国在伊拉克军事力量进一步缩减，也象征伊拉克军方在控制国内安全重点设施上角色的加强。分析指出，随著美军逐步缩减驻伊军事力量，巴格达在安全事务上的自主性及对区域风险的承担将进一步增加。

美军全面撤离阿萨德空军基地 伊拉克国防部接管。法新社

伊拉克国防部尚未对撤军后基地的具体运作及安全安排作出详细说明，但强调军方已做好全面接管准备，以维持基地运作及地区安全稳定。

阿萨德基地多年来曾多次遭伊朗支持武装组织攻击，其中2020年美国击毙伊朗将军苏莱曼尼后，地区局势一度紧张。2024年，华盛顿与巴格达达成协议，就美国主导联军撤军及双边安全合作框架取得共识。