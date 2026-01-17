Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生擒马杜罗︱与美军「里应外合」关键人曝光？ 路透社：委国第二把交椅与美方沟通一年

1月3日，美国总统特朗普派出美军，极速跨境掳走委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）夫妇，事件震惊全球。外界一直关注，除了美军的完成行动，究竟委国有无人与美方进行一次里应外合？路透社周六（17日）引述多名知情人士报道，在美军行动前几个月，特朗普政府官员就已和强硬派的内政部长卡韦略（Diosdado Cabello）接触，进行过讨论，双方在1月3日马杜罗被抓捕后也一直保持沟通。

知情者透露，美方官员曾警告62岁的卡韦略，不要利用他所掌控的安全机构或执政党的激进派支持者，来打击国内的反对派。1月3日美国突袭行动后，卡韦略掌控的安全机构包括情报部门、警察和武装部队，基本上继续运作。

卡韦略与马杜罗同被列入美国指控贩毒的同一份起诉书，但美军1月的行动中并未将卡韦略视作抓捕目标。

同被列起诉书但未有被捕

消息人士称，与卡韦略的沟通也涉及美国对他的制裁和起诉，这些沟通最早可追溯到特朗普去年1月上任初期，并持续到美国推翻马杜罗的前几周。

据了解美国担忧的消息人士称，如果卡韦略决定放任他所掌控的安全部队，委内瑞拉就可能陷入特朗普希望避免的局势混乱，并威胁到临时总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）的权力掌控。

替马杜罗打压异己

在美国的委内瑞拉战略中，罗德里格斯被视为关键人物，但卡韦略也被认为是可让这些计划顺利进行或彻底颠覆的力量。

长期以来，卡韦略都被视为掌握委内瑞拉实权的第二号人物。他是已故前总统查韦斯的亲密助手，后来成为马杜罗的长期拥护者，被认为是马杜罗政府镇压异己的主要执行者。

