格陵兰之争︱格陵兰抗议美国意图接管　丹麦多城周六上街头

即时国际
更新时间：20:42 2026-01-17 HKT
发布时间：20:42 2026-01-17 HKT

美国总统特朗普（Donald Trump）多次提出意图接管格陵兰（丹麦自治领地）的言论，引起多方反对。丹麦及格陵兰当地时间周六举行大规模示威，抗议特朗普的主张。

法新社报道，数以千计的民众已在社交平台表示，打算参加由格陵兰团体在哥本哈根、阿胡斯（Aarhus）、阿尔堡（Aalborg）、奥登斯（Odense）及格陵兰首都努克（Nuuk）发起的游行与集会。

相关新闻：特朗普：或向不支持美国获得格陵兰的国家加征关税

在丹麦的格陵兰民间组织Uagut于网站表示：「这次行动用来发出明确且一致的讯息，要求尊重格陵兰民主与基本人权。」

特朗普昨天曾警告，或对反对其接管格陵兰计划的国家「征收关税」。

相关新闻：丹麦外相：格陵兰人绝不受美金钱诱惑 强调丹麦有清晰红线

主办单位指出，努克的示威预定当地时间下午4时登场，表达「反对美国非法夺取格陵兰的计划」。参与者将举著格陵兰国旗，游行到美国领事馆。

哥本哈根的集会则预计中午12时开始，约1小时后将在丹麦首都的美国大使馆外停留。

