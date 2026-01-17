Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大马单亲华妇遭迷奸3小时 检方改控非礼仅罚＄1.8万惹议

即时国际
马来西亚49岁华人单亲母亲罗惠雯，去年6月被人迷奸，3小时间遭多次性侵。当地检方事后以证据不足为由，将强奸罪改为非礼罪，被告仅被罚1万令吉(约1.8万港元)，遭质疑官方放生被告。

检方称证据不足定强奸罪

据马媒《当今大马》报道，罗惠雯去年6月9日帮助邻居，到一名男子的办公室商讨事情，却遭对方禁锢及落药迷奸。

相关新闻：百万年薪女总监出差遭性侵 设酒局淫老板被判4年公司赔120多万

罗惠雯受药物影响，无力反抗，3小时间被对方性侵多次。

受害人获释后即报警，获警方指示先回家洗澡，并把负责的女警改为男警。

至案件开庭，罗惠雯发现检方仅控以刑责轻许多的非礼罪，而不是强奸罪，最终被告仅被判罚1万令吉。

罗惠雯无法接受检方决定，决定露脸公开事件，求取公道。

相关新闻：迷奸拍片︱移英中国男性侵罪成终身监禁 警方疑受害人过百

大马总检察长杜苏基（Dusuki Mokhtar）针对案件回应，指审查证据后，支持改控非礼决定，指医疗报告及罗惠雯的证词，无法确定发生了强奸。

至于罗惠雯声称有警员指示她回家洗澡，检方未有回应。

 

