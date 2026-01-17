日本千叶物流中心惊传斩人案 中国男员工突持刀砍伤2同事

日本千叶县千叶市稻毛区六方町一处物流中心发生斩人案，一名中国籍34岁男员工突然失控，持菜刀砍向同事，导致2人受伤。警方事后依照杀人未遂罪嫌，将他逮捕，正调查他行凶动机。

警方调查行凶动机

事发于周五（16日）中午12时50分左右，千叶北警察署表示，嫌犯为居住在县内市川市新田姓张的男员工，他在员工休息室突持17厘米长菜刀，朝30岁女职员的后脑勺连砍多刀，造成受害人头部与颈部等多处刀伤，所幸送院后确认无生命危险。

事发的物流中心。X@j2zfyz

在物流中心另一处，还有1名男职员浑身是血，伤势严重，研判同样遭到张男攻击，送院后情况危殆。

坦承犯案 但否认意图杀人

张男事后被警方以杀人未遂罪嫌逮捕，他初步坦承犯案，不过对于警方「杀人未遂」的指控，则予以否认。

据报张男疑似原本就和受害女员工熟识，他在接受警方侦讯时供称：「刺伤她这件事无法否认，但我没有要杀死她的意思。」警方目前正在厘清张男的犯案动机，以及他与2名受害人之间的关系。

去年12月日本千叶县一间公司亦发生中国籍男性员工砍死日本籍女同事的案件。