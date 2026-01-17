马查多转赠和平奖 特朗普曝接受原因 诺贝尔委员会：原本得主不变

委内瑞拉反对派领袖马查多日前到访白宫，拜会美国总统特朗普，当面送上自己的诺贝尔和平奖奖章。特朗普周五（16日）谈及接受马查多奖章的原因，并进一步解释，为何在美军突袭抓捕委国前总统马杜罗之后，没有支持她出面领导委内瑞拉的理由。针对马查多转赠和平奖给特朗普，诺贝尔委员会则发声明强调，即使奖章或证书日后落入他人之手，也不会改变诺贝尔和平奖的原本得主。

揭不支持马查多领导委国因由

特朗普周五离开白宫前往佛州海湖庄园度周末时对记者表示：「如果你还记得一个叫伊拉克的地方，那里曾经把所有人都开除了，每一个人，警察、将军，所有人全部解雇，结果他们最后都变成了IS（伊斯兰国）分子。所以，我记得这件事。」

特朗普过去曾直言，马查多缺乏领导委内瑞拉所需的人民尊重。不过，他仍对这次会面给予正面评价，并向记者表示：「我告诉你，我昨天与一位我非常尊重的人进行了一次很棒的会面，显然她也尊重我以及我们的国家，还把她的诺贝尔奖给了我。」

「是她主动给我」

被问及为何会接受别人的奖项时，特朗普说：「是她主动给我的，我觉得这非常好。她说，『你结束了8场战争，历史上没有人比你更配得上这个奖。』我觉得这是一个很好的举动，顺便说一句，我认为她是非常优秀的的女性，我们还会再交谈。」

马查多则解释，特朗普值得这个奖，那是一个非常感性的时刻，她决定代表委内瑞拉人民，把诺贝尔和平奖奖章送给他。

而诺贝尔委员会周五发声明表示，诺贝尔和平奖与获奖者密不可分；无论奖章、证书或奖金最终如何处置，历史上记录的诺贝尔和平奖得主始终是最初的获奖者。声明也指出，获奖者可以自由处置奖章、证书和奖金，没有任何限制。

马查多：时机成熟时将成首位女总统

声明指马查多获奖是「因为她为促进委内瑞拉人民的民主权利作出了不懈努力，并为实现从独裁统治到民主的公正和平过渡而奋斗」。

而马查多在周五播出的霍士新闻频道专访中表示，当时机成熟时，当时机成熟时，相信自己会当选委内瑞拉总统，成为当地首位女总统。

马查多又表示，委国正踏出民主转型第一步，并称在特朗普支持下，委内瑞拉将走向自由。

