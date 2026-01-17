OpenAI开拓财源 | ChatGPT将引入广告 适用于免费及低价版客户

OpenAI证实，ChatGPT将引入广告，首先在美国展开测试，包含免费版和低价版ChatGPT Go都会显示广告，其他方案如Plus、Pro等则维持无广告。

ChatGPT预计在未来数周内于美国启动广告测试，广告会显示在对话框的下方。当对话内容涉及相关的赞助产品或服务时，用户对话画面的底部便会显示广告，而所有广告都会清楚标示，并与原有回复内容分开。用户可以查看为何会看到该广告，亦可关闭任何广告并提供原因。

相关新闻：

OpenAI与晶片初创Cerebras签AI算力合作 传涉逾100亿美元

OpenAI证实，ChatGPT将引入广告，适用于免费及低价版客户。路透社

当对话内容涉及相关的赞助产品或服务时，用户对话画面的底部便会显示广告。路透社

OpenAI表示，引入广告的目的，是为尚未选择订阅付费方案的用户创造营收来源。路透社

对话框底部显示广告

OpenAI强调，在导入广告的同时，ChatGPT将维持答案独立性，广告内容不会影响系统回复的结果，也不会因广告客户需求而调整回答方向；同时不会将用户对话内容出售给广告商。此外，测试期间，未成年用户帐户和涉及健康、心理健康和政治等敏感主题的内容不会显示广告。

OpenAI表示，引入广告的目的，是在维持免费使用体验的同时，为尚未选择订阅付费方案的用户创造营收来源。至于Pro、Plus、Business与Enterprise等较高阶付费方案，现阶段则不会显示任何广告。

高阶版豁免 料推动付费用户增长

从OpenAI的布局来看，若美国测试成效良好，未来势必会扩大至其他市场，不过目前官方尚未公布明确时程。

外界普遍认为，这项策略除了可为免费与低阶方案带来新的营收来源，也可能促使部分不希望看到广告的使用者，转而升级至更高阶的订阅方案，进一步推动付费用户增长。