美航空管理局急发通知 警告中南美洲恐有军事活动 效力长达60天

美国联邦航空管理局（FAA）周五（16日）对飞经中南美洲部分地区的航空公司发出一系列警告，要求航空公司保持谨慎，理由是当地存在潜在军事活动和全球卫星定位系统（GPS）受到干扰风险。这项警告效力将持续60天，涵盖墨西哥、巴拿马、哥伦比亚、厄瓜多尔、中美洲以及太平洋部分区域的空域。

FAA发出的航行通告说，由于美国在该地区的军事活动仍在继续，美国军机可能会在民用航空常用的巡航高度或以下高度飞行，且可能不会提前通知，甚至在执行任务时关闭应答机。

特朗普曾暗示，他正计划对墨西哥的贩毒集团发动地面打击。

FAA呼吁航空公司保持谨慎。

FAA发出的通告，警告效力将持续60天。

GPS导航恐受干扰

通告还说，有报告指东太平洋区域存在对全球导航卫星系统的间歇性干扰，虽然飞机在离开干扰区域后能恢复全球导航卫星系统功能，但干扰的影响可能持续整个飞行过程，并影响后续航班。

FAA发言人证实：「本局已向飞航情报员发布飞航公告，涵盖墨西哥、中美洲、巴拿马、波哥大、瓜亚基尔和马萨兰海洋飞行情报区，以及东太平洋空域内的特定区域。」

突袭委内瑞拉前后曾发相关警告

美军特种部队1月3日突袭委内瑞拉，抓捕时任总统马杜罗和他的妻子弗洛罗雷斯，把他们押解到纽约就贩毒等指控受审。这导致加勒比地区当天数百架次航班取消，FAA在军事行动前后曾多次向航空公司发布安全通告。

美国总统特朗普也曾暗示，他正计划对墨西哥的贩毒集团发动地面打击，这将是对美国邻国兼主要贸易伙伴墨西哥的一项挑衅性军事行动。

特朗普上周告诉霍士新闻：「我们现在要开始就贩毒集团问题，从陆地上进行打击。这些集团正在掌控墨西哥。」

捷蓝航机上月险撞加油机

联邦航空管理局长贝德福德日前指，在委内瑞拉行动之前，联邦航空管理局与美国军方有过良好的协调。

捷蓝航空（JetBlue）一架飞往纽约的客机上月在委内瑞拉附近采取规避动作，以避免与一架美国空军的空中加油机相撞。

捷蓝航空1112号班机当时从加勒比海库拉索起飞，在距离委内瑞拉海岸约64公里处飞行时，这架空中巴士飞机通报发现未启动应答机的美国空军飞机。