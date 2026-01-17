特朗普去年底豪掷$4亿买债 两月内疯狂交易189次套现XXX万美元

美国白宫周四（15日）公布最新财务披露文件，揭示总统特朗普于去年底短短两个月内，在金融市场大举出击，斥资至少5,100万美元（约3.97亿港元）扫入大批企业债及市政债券。虽然白宫强调投资由专业经理人独立操盘，但由于涉及多间大型企业，外界对个中是否存在利益冲突仍存在高度关注。

投资组合曝光：横跨科技、航天及能源业

披露文件显示，特朗普的投资触角极广，在去年11月14日至12月29日期间，其名下帐户合共进行了189次买入交易。涉及的企业债券名单可谓星光熠熠，包括影视串流平台Netflix、云端服务商CoreWeave、老牌车厂通用汽车（GM）、深陷困境的航空巨头波音公司（Boeing）、西方石油（Occidental Petroleum）以及联合租赁公司等。

特朗普投资的债券包括老牌车厂通用汽车（GM）。美联社

美国白宫周四（15日）公布最新财务披露文件，揭示总统特朗普于去年底短短两个月内，在金融市场大举出击，斥资至少5,100万美元（约3.97亿港元）扫入大批企业债及市政债券。美联社

特朗普投资的债券包括影视串流平台Netflix。美联社

除了企业债外，特朗普亦大举买入市政债券，资金流向美国多个城市、地方学区、医院及公用事业机构。与此同时，期内亦有两次卖出操作，套现金额至少130万美元。

白宫：独立经理人操盘 特朗普无参与

由于特朗普身为国家元首，其政策决定足以左右上述行业的兴衰，外界质疑其大规模买债行为或涉及利益冲突。对此，白宫官员随即作出回应，澄清特朗普及其家人并未直接参与任何具体的投资决策，所有债券买卖均由外部独立的财务经理人全权负责。

事实上，特朗普自上任以来，其庞大的个人财富与公职身份之间的界线一直备受争议。这次在短短两个月内频繁交易近200次，再次令其财务管理成为舆论焦点。