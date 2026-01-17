Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梅洛尼访日获高市早苗送Hello Kitty庆生 意国女总理原来是动漫迷

更新时间：05:36 2026-01-17 HKT
发布时间：05:36 2026-01-17 HKT

正在日本访问的意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni），周五（16日）与日本首相高市早苗举行首脑会谈，宣布将两国关系升格为「特别战略伙伴关系」。适逢15日是梅洛尼49岁生日，高市特别投其所好，送上日本玩具品牌Sanrio人气角色Hello Kitty精品庆生。

钟情动漫 获赠Hello Kitty耳环玻璃杯

梅洛尼与高市早苗于日本首相官邸会面，双方同意在经济安保及防卫领域深化合作，并在共同声明中强调强化关键矿产供应链，以抗衡经济胁迫及出口限制。

会谈之外，另一亮点是高市早苗精心准备的生日惊喜。得知梅洛尼是标准的日本动画迷，钟爱《鲁邦三世》及《宇宙海贼哈洛克船长》等经典作，高市特意挑选了Hello Kitty耳环及玻璃杯作为礼物。梅洛尼随后在社交平台分享与高市的合照，更利用AI技术将两人「动画化」，玩味十足。

报道指，在2022年10月成为意大利首位女性总理之前，梅洛尼经常透过社群媒体分享日本动画及动画风插画。

事实上，日本政府似乎对梅洛尼的嗜好了如指掌。在梅洛尼于2024年2月访日时，时任日本首相岸田文雄特别赠送她Hello Kitty 的日意辞典，据报是为了让梅洛尼的女儿学日语。2023年5月举行的G7广岛峰会期间，岸田也曾赠送Hello Kitty玩偶，作为给梅洛尼女儿的礼物。

