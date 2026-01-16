伊朗示威｜BBC：死亡示威者家属领遗体 遭苛索金钱

伊朗全国示威持续逾两周，据报已至少有2435人丧生。英国广播公司（BBC）报道，安全部队将遗体扣押在太平间和医院，要求死者家属巨额赎金才归还。有家庭因付不起钱，无奈放弃领回遗体。



北部城市拉什特的一户人家告诉BBC，安全部队索取7亿图曼（约5,000美元；3.9万港元）才肯交还遗体。这具遗体放在普尔西纳医院的太平间，那里最少有70具抗议者的遗体。

相关新闻：伊朗示威｜白宫：特朗普施压 德黑兰搁置处决800示威者

另外，德黑兰一名库尔德族季节性建筑工人死亡。家属前去认领遗体时，被告知必须支付10亿图曼（约7000美元；5.5万港元）才能领回，但伊朗建筑工人月入通常不到100美元。家属无力支付，无奈放弃遗体。

有医院工作人员尝试提前通知家属。一位女士不知丈夫死亡，直至1月9日接到医院工作人员打来的电话。工作人员提示她尽快去认领遗体，以免被安全部队索取赎金，她便急急带2个孩子领回丈夫的遗体，放上农夫车的车尾厢，开车7个小时回到位于伊朗西部的老家安葬了他。

此外，还有家属因担心遗体会被当局带走，扣留或静悄悄埋葬，决定闯入太平间「偷尸」，看守数小时直至找到私人救护车将遗体运走。

相关新闻：伊朗局势｜驻卡塔尔美军基地部分人员被要求离开 伊朗处最高战备状态

据悉在德黑兰，官员还要求家属「造假」。一名家属称：「他们要求我们参加亲政府集会，把遗体包装成烈士的遗体。我们拒绝了。」

12月29日，伊朗货币对美元大幅贬值后，首都德黑兰爆发了示威活动。随后抗议活动蔓延至数十个城镇，抗议者转而反对伊朗的神权统治，安全部队随即展开暴力镇压。

上周四，抗议活动大幅升级，并遭到当局致命的武力镇压。根据总部位于美国的「人权活动家通讯社」（HRANA），自动乱开始以来，至少有2435名抗议者丧生，另有13名儿童和153名与安全部队或政府有关联的人员遇难。该通讯社也通报称，另有18,470名示威者被捕。逮捕行动仍在全国持续进行。