Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗示威｜BBC：死亡示威者家属领遗体 遭苛索金钱

即时国际
更新时间：21:01 2026-01-16 HKT
发布时间：21:01 2026-01-16 HKT

伊朗全国示威持续逾两周，据报已至少有2435人丧生。英国广播公司（BBC）报道，安全部队将遗体扣押在太平间和医院，要求死者家属巨额赎金才归还。有家庭因付不起钱，无奈放弃领回遗体。

北部城市拉什特的一户人家告诉BBC，安全部队索取7亿图曼（约5,000美元；3.9万港元）才肯交还遗体。这具遗体放在普尔西纳医院的太平间，那里最少有70具抗议者的遗体。

相关新闻：伊朗示威｜白宫：特朗普施压  德黑兰搁置处决800示威者

另外，德黑兰一名库尔德族季节性建筑工人死亡。家属前去认领遗体时，被告知必须支付10亿图曼（约7000美元；5.5万港元）才能领回，但伊朗建筑工人月入通常不到100美元。家属无力支付，无奈放弃遗体。

有医院工作人员尝试提前通知家属。一位女士不知丈夫死亡，直至1月9日接到医院工作人员打来的电话。工作人员提示她尽快去认领遗体，以免被安全部队索取赎金，她便急急带2个孩子领回丈夫的遗体，放上农夫车的车尾厢，开车7个小时回到位于伊朗西部的老家安葬了他。

此外，还有家属因担心遗体会被当局带走，扣留或静悄悄埋葬，决定闯入太平间「偷尸」，看守数小时直至找到私人救护车将遗体运走。

相关新闻：伊朗局势｜驻卡塔尔美军基地部分人员被要求离开 伊朗处最高战备状态

据悉在德黑兰，官员还要求家属「造假」。一名家属称：「他们要求我们参加亲政府集会，把遗体包装成烈士的遗体。我们拒绝了。」

12月29日，伊朗货币对美元大幅贬值后，首都德黑兰爆发了示威活动。随后抗议活动蔓延至数十个城镇，抗议者转而反对伊朗的神权统治，安全部队随即展开暴力镇压。

上周四，抗议活动大幅升级，并遭到当局致命的武力镇压。根据总部位于美国的「人权活动家通讯社」（HRANA），自动乱开始以来，至少有2435名抗议者丧生，另有13名儿童和153名与安全部队或政府有关联的人员遇难。该通讯社也通报称，另有18,470名示威者被捕。逮捕行动仍在全国持续进行。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
01:11
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
突发
9小时前
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
10小时前
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
社会
7小时前
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
8小时前
屯门开枪｜死者滥药患精神病十年 有反社会行为症状 最近拒绝覆诊
屯门开枪｜死者滥药患精神病十年 有反社会行为症状 最近拒绝覆诊
突发
6小时前
黎彼得插喉吊盐水坐轮椅上台画面曝光 面容苍白表情痛苦 去年曾入ICU徘徊鬼门关
黎彼得插喉吊盐水坐轮椅上台画面曝光 面容苍白表情痛苦 去年曾入ICU徘徊鬼门关
影视圈
4小时前
单车男将共享单车扔落桥兼拍片惹公愤 LocoBike：已著手处理｜有片
00:27
单车男将共享单车扔落桥兼拍片惹公愤 LocoBike：已著手处理｜有片
突发
4小时前
《中年好声音2》唱将陈俞霏陷假学历风波？高调晒MBA证书淘宝价只需双位数 网民嘲：真系精彩everywhere
《中年好声音2》唱将陈俞霏陷假学历风波？高调晒MBA证书淘宝价只需双位数 网民嘲：真系精彩everywhere
影视圈
7小时前
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
饮食
5小时前