2025年全球最繁忙国际机场 香港排第8 同比增长12%

全球旅游数据和分析公司OAG Aviation Worldwide（OAG）公布2025年全球最繁忙国际机场排名，杜拜机场连续第3年位居第一。香港国际机场（HKG）排第8，客量同比增长12%，是前10名最繁忙机场中同比增长最高的机场。



杜拜机场去年的座位数同比增长4%，达到6240万，比2019年的水平高出16%，领先排名第二的伦敦希斯路机场1350万个座位。希斯路场座位数增长1%，达到4900万，较2019年增长4%。

2025全球最繁忙国际机场TOP 10

排名 机场（国家/地区） 座位数（万个） 1 杜拜国际机场（阿联酋杜拜） 6240 2 希斯路机场（英国伦敦） 4900 3 仁川国际机场（南韩首尔） 4300 4 樟宜机场（新加坡） 4260 5 阿姆斯特丹史基浦机场（荷兰） 4130 6 伊斯坦布尔机场（土耳其） 4120 7 戴高乐机场（法国巴黎） 3960 8 香港国际机场 3870 9 法兰克福国际机场 3640 10 多哈国际机场 3270

首尔仁川国际机场以4300万个座位保住第3名的位置，去年的座位数较前一年增长3%，较2019年增长2%。新加坡樟宜机场以4260万个座位排行第4，比前一年增长3%。

香港国际机场去年的座位数同比增长12%，达到3870万，位列第8，是头10位最繁忙机场当中同比增幅大。不过，座位数仍比2019年的水平低14%。

伊斯坦布尔机场被评为第六繁忙的国际机场，与2019年相比增长最快。OAG报告指出，它的座位数对比2019年激增27%，在去年达到4120万，这个数字也比2024年增长7%。