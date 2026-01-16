2025年全球最繁忙国际机场 香港排第8 同比增长12%
更新时间：19:29 2026-01-16 HKT
发布时间：18:19 2026-01-16 HKT
发布时间：18:19 2026-01-16 HKT
全球旅游数据和分析公司OAG Aviation Worldwide（OAG）公布2025年全球最繁忙国际机场排名，杜拜机场连续第3年位居第一。香港国际机场（HKG）排第8，客量同比增长12%，是前10名最繁忙机场中同比增长最高的机场。
杜拜机场去年的座位数同比增长4%，达到6240万，比2019年的水平高出16%，领先排名第二的伦敦希斯路机场1350万个座位。希斯路场座位数增长1%，达到4900万，较2019年增长4%。
2025全球最繁忙国际机场TOP 10
|排名
|机场（国家/地区）
|座位数（万个）
|1
|杜拜国际机场（阿联酋杜拜）
|6240
|2
|希斯路机场（英国伦敦）
|4900
|3
|仁川国际机场（南韩首尔）
|4300
|4
|樟宜机场（新加坡）
|4260
|5
|阿姆斯特丹史基浦机场（荷兰）
|4130
|6
|伊斯坦布尔机场（土耳其）
|4120
|7
|戴高乐机场（法国巴黎）
|3960
|8
|香港国际机场
|3870
|9
|法兰克福国际机场
|3640
|10
|多哈国际机场
|3270
首尔仁川国际机场以4300万个座位保住第3名的位置，去年的座位数较前一年增长3%，较2019年增长2%。新加坡樟宜机场以4260万个座位排行第4，比前一年增长3%。
香港国际机场去年的座位数同比增长12%，达到3870万，位列第8，是头10位最繁忙机场当中同比增幅大。不过，座位数仍比2019年的水平低14%。
伊斯坦布尔机场被评为第六繁忙的国际机场，与2019年相比增长最快。OAG报告指出，它的座位数对比2019年激增27%，在去年达到4120万，这个数字也比2024年增长7%。
最Hit