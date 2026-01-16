恋爱脑︱父母阻止见男友 17岁女炮制「老鼠药餐盒」被捕

巴西一名17岁少女因不满爸妈禁止她和男友见面，涉嫌在爸妈的午餐盒投放老鼠药，36岁表哥当时也吃下同样的食物，咬一口发现食物不对劲，立即阻止其他人进食。少女承认落毒，涉嫌谋杀未遂被警方拘捕。

事发于1月7日，这名巴西米纳斯吉拉斯州新塞拉纳市（Nova Serrana）一名17岁少女凌晨才回家，与母亲起冲突。她承认在为家人准备的午餐盒添加老鼠药，计划要毒死35岁母亲与41岁父亲。

表哥觉得口感有异揭发

涉事午餐盒放在雪柜，是少女父母及表哥带上班的午餐。36岁表哥吃了一口发现口感奇怪，「好像在吃沙」，他立即阻止其他家人进食，所以少女的父母没有吃到。表哥接受洗胃后情况稳定。

警方在3人的午餐中发现黑色小颗粒，少女向警方坦承，那是本来家中就有的老鼠药，因为跟妈妈吵架，一气之下就在午餐盒加老鼠药。少女涉嫌谋杀未遂被捕，交由司法处置。