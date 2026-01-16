Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴西水上乐园︱救生员帮客捡婚戒 吸入排水口受困15分钟溺亡

即时国际
更新时间：15:36 2026-01-16 HKT
发布时间：15:36 2026-01-16 HKT

巴西一名24岁救生员为了帮游客捡回掉落在池中的结婚戒指，不幸被泳池排水系统吸住，导致他受困在池中溺毙。

事件13日发生在巴西圣保罗州伊图佩瓦市（Itupeva）当地水上游乐园「Wet'n Wild」，24岁救生员多明哥斯（Guilherme da Guerra Domingos）为了帮助游客，意外被排水系统吸住。

相关新闻：长发卷入排水口女童困泳池底 家人发现时已溺毙

当地媒体最初报导道指多明哥斯工作时因突发疾病身亡。然而警方报告显示，他在游乐设施Water Bomb被吸入排水系统。

家人表示，排水系统吸力非常强，多明哥斯身上留下一大片瘀青。由于吸力太大，其他救生员也束手无策，多明哥斯在水中受困长达15分钟。

相关新闻：恐怖泳池｜疑遭吸入排水口 清远7岁女童身亡

水上乐园表示，多明哥斯在园内已工作2年，于去年10月才升职成为首席救生员，他是一名善良开朗、有爱心的人，目前园方正在与相关部门合作。

水上游乐园强调，Water Bomb设施底部没有设置排水口，其液压系统是采侧边排水设计，排水口位置与滑梯出口、游客离开泳池的方向皆是相反。市政府也在声明中表示，水上游乐园的营运符合所有必要文件要求。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
6小时前
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
01:11
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
突发
5小时前
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 一子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
03:12
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
突发
7小时前
DAISO传说¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感
日本DAISO爆红¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感…
生活百科
2026-01-15 15:04 HKT
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-15 12:38 HKT
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
19小时前
前TVB「御用阿妹」神隐逾廿年罕露面 忆痛别3料癌症妹妹 跟轻生父临终前和解
前TVB「御用阿妹」神隐逾廿年罕露面 忆痛别3料癌症妹妹 跟轻生父临终前和解
影视圈
7小时前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
2026-01-15 16:45 HKT
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
4小时前