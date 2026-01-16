巴西水上乐园︱救生员帮客捡婚戒 吸入排水口受困15分钟溺亡

巴西一名24岁救生员为了帮游客捡回掉落在池中的结婚戒指，不幸被泳池排水系统吸住，导致他受困在池中溺毙。



事件13日发生在巴西圣保罗州伊图佩瓦市（Itupeva）当地水上游乐园「Wet'n Wild」，24岁救生员多明哥斯（Guilherme da Guerra Domingos）为了帮助游客，意外被排水系统吸住。

当地媒体最初报导道指多明哥斯工作时因突发疾病身亡。然而警方报告显示，他在游乐设施Water Bomb被吸入排水系统。

家人表示，排水系统吸力非常强，多明哥斯身上留下一大片瘀青。由于吸力太大，其他救生员也束手无策，多明哥斯在水中受困长达15分钟。

水上乐园表示，多明哥斯在园内已工作2年，于去年10月才升职成为首席救生员，他是一名善良开朗、有爱心的人，目前园方正在与相关部门合作。

水上游乐园强调，Water Bomb设施底部没有设置排水口，其液压系统是采侧边排水设计，排水口位置与滑梯出口、游客离开泳池的方向皆是相反。市政府也在声明中表示，水上游乐园的营运符合所有必要文件要求。