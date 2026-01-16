妨碍执行拘捕令等一审罪成 南韩前总统尹锡悦被判刑5年

南韩首尔中央地方法院周五下午就前总统尹锡悦发动紧急戒严面临的系列指控中，关于涉嫌动用总统警卫处阻止调查机关对其实施拘捕等3项控罪进行宣判，裁定罪成，判刑5年。这是尹锡悦因发动紧急戒严面临的多项案件中，法院首次进行的宣判，而判决可以上诉。

带头发起内乱案 检方求判死刑

尹锡悦目前身陷8宗刑事诉讼，今次是首次宣判，庭审现场由媒体转播。上述案件一审宣判之后，尹锡悦将继续就其余7宗案件受审。其中最关键的尹锡悦涉嫌带头发起内乱案一审将于2月19日宣判。本月13日，尹锡悦就此案被独检组求判死刑。

大批亲尹锡悦示威者在附近高呼支持口号。路透社

接载尹锡悦的巴士开到首尔法院。法新社

尹锡悦被判刑5年。美联社

大批尹锡悦支持者在法院外示威。美联社

尹锡悦涉嫌2025年1月3日动员总统警卫处职员妨碍高级公职人员犯罪调查处（公调处）针对尹锡悦执行拘留令；涉嫌在宣布戒严之前只召集部分国务委员开会讨论戒严事宜，剥夺其余9名国务委员行使审议戒严的权利，且向外媒传播虚假资讯，删除加密电话通讯记录；涉嫌在戒严解除之后补制相关文件并将此销毁。

他被法院裁定上述控罪罪成，检方曾要求法院数罪并罚，判处尹锡悦监禁10年。其中独检组就尹锡悦涉嫌妨碍执行拘留令建议判监5年；就涉嫌侵犯国务委员审议权和议决权等权利、向外媒记者提供虚假资讯、毁灭加密手机相关证据建议判刑3年；就涉嫌事后补制戒严文件建议判刑2年。

判决可上诉

尹锡悦最终被判刑5年，该判决可以上诉。

独检组指出，被告为隐瞒自身犯罪行为并使其合理化，将国家机关据为己有，构成重大犯罪。为规范梳理宪法和法治秩序，防止最高权力者滥用职权的情况重演，应向被告严肃追责。

电视转播判决

一审宣判现场通过各家电视台实况转播。此前，法院批准电视台提出在现场转播的申请。

尹锡悦成为南韩第3位庭审过程被转播的前任总统。法院曾于2018年4月和7月准许媒体转播前总统朴槿惠涉嫌干政和受贿案宣判现场。同年10月，前总统李明博涉嫌贪污受贿案宣判现场也被批准转播。