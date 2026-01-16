以巴冲突 | 特朗普宣告和平委员会成立 加沙停火迈新阶段 以军续炸酿10死

美国总统特朗普周四（15日）宣布加沙地带的和平委员会成立，这是美国支持终结加沙战火计划第2阶段关键部分，由特朗普亲自担任和平委员会主席，负责监管战后加沙的过渡治理。与此同时，以色列军方周四（15日）继续对加沙发动空袭，造成至少10人死亡，其中包括哈马斯下属武装派别卡桑旅的一名指挥官。

特朗普在自家社交平台Truth Social发文说：「我非常荣幸地宣布和平委员会已经成立。」他还说成员名单将很快公布。

特朗普宣告加沙和平委员会成立。路透社

加沙到处颓垣败瓦。新华社

以军空袭行动持续，加沙续受到严重破坏。路透社

加沙南部汗尤尼斯帐篷城有大批难民入住。路透社

特朗普亲任和平委员会主席

他说：「我可以肯定地说，这是历来最伟大、最具声望的委员会。」

根据美国白宫去年9月发布关于加沙停火与战后安排的20点计划，和平委员会将监督加沙地带战后过渡治理，特朗普将担任和平委员会主席。去年10月在埃及举行的加沙和平峰会上，特朗普称一些与会领导人有意加入和平委员会。

美国支持的加沙和平计划最初在去年10月10日生效，促使所有被哈马斯扣押的人质获释以及加沙停火。目前迈入第2阶段，但仍有问题悬而未决。

停火协议生效后 以军事行动酿451死

加沙衞生部说，自停火协议生效以来，以军在加沙的军事行动已造成451人死亡。

据巴勒斯坦通讯社报道，以军15日对加沙城、代尔拜拉赫、努赛赖特难民营等加沙地带多个地点发动空袭，一日内造成至少10名巴勒斯坦人死亡。半岛电视台称，以军当晚对代尔拜拉赫两处房屋的空袭造成6人死亡，其中包括一名卡桑旅指挥官。

哈马斯吁美追究以色列责任

一名哈马斯高级官员表示，今次袭击暴露了以色列破坏停火协议的意图，会导致危险局势升级，呼吁美国追究以方责任。

对巴勒斯坦方面来说，核心问题仍是以色列从加沙全面撤军，这一步骤包含在计划架构中，但未公布详细的时间表。

与此同时，哈马斯拒绝公开承诺全面解除武装，而以色列坚持这项要求不容谈判。

但特朗普表示，在埃及、土耳其和卡塔尔的支持下，将与哈马斯达成一项全面的去军事化协议。