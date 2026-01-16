首尔江南贫民区大火 浓烟窜天 300消防扑救

南韩首尔江南区号称全国最富裕，与区内贫困的九龙村棚户形成强烈对比。九龙村在周五（16日）清晨时分突然发生大火，当局紧急出动近300人、85辆消防车到场扑救，并疏散近50人。所幸目前无人伤亡，但火势可能蔓延至附近山区。

据韩联社报道，火警在凌晨5时左右发生，地点位于九龙村第4区，该村是首尔仅存的几个棚户区之一。现场火势猛烈，导致47人被迫撤离家园。

忧火势蔓延附近山区

当局派出297名消防员和85辆消防车前往现场，并寻求部署消防直升机。但由于能见度低，直升机无法起飞。内政部指示相关部门调动所有可用人员和设备投入救援和灭火工作。

消防当局因担忧火势可能蔓延至附近山区，当地时间上午5时10分左右发第一级应对警报。之后随著火势扩大，于上午8时49分将应对级别提升至第二级，以部署更多人员防止火势蔓延至附近山区和该村第五区。当局也限制失火区域附近良才大路部分路段的交通。

空屋首先起火 暂无伤亡

目前失火确切原因仍待调查，报道指，消防员最初是接获报警表示一栋空屋发生火灾后，立即赶往现场灌救。

目前尚未传出任何伤亡报告，随著火势蔓延至第5区，受灾居民人数很可能会进一步增加。

九龙村是位于江南的最后寮屋区，有许多违规建筑，居民多是资源回收者以及买不起市区房子的低收入年轻人，与周遭高楼形成强烈对比。该区环境恶劣，常有火警，目前正计划都更改建为现代住宅区，不过开发进度受阻。

与富裕江南区形成强烈对比

至于江南区则是南韩房价最高的地区之一，聚集高端精品、米芝莲高档餐厅、韩流经纪公司和大型购物中心。

而今次失火的九龙村就位于江南区边缘，该村于上世纪80年代形成，当时由于市政府推行开发项目，该地区的低收入居民被迫搬离家园。

由于九龙山脚下非法搭建的简易房屋因使用易燃材料，极易发生电气故障和火灾。该地区被认为是江南区最后一片贫民窟，极待改造。