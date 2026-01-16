封锁委内瑞拉石油出口 美军加勒比海再扣油轮 2个月内第6艘

美国南方司令部证实，美军于当地时间周四清晨在加勒比海与中南美洲周边海域，扣押油轮「韦罗妮卡号」（Veronica），这是2个月内第美军扣押的第6艘油轮，显示华府正全面执行针对委内瑞拉石油出口的全面封锁行动。

「韦罗妮卡号」悬挂南美洲国家圭亚那国旗，根据登记资料，它又名「伽利略号」，由一家俄罗斯公司拥有及营运，最后一次发送位置资讯是在1月3日，当时它停泊在阿鲁巴岛海岸附近，位于委内瑞拉主要石油码头以北。根据它当时发送的数据，船上装载了部分原油。

今次最新扣押油轮行动由「南方之矛联合特遣队」（Southern Spear）执行，在支援国土安全部任务下，美国海军陆战队与水兵自航空母舰「福特号」（USS Gerald R. Ford）出动，全程未发生冲突。

国土安全部长诺姆在社交媒体上发文称，美国海岸防卫队于周四清晨登上了「韦罗妮卡号」油轮。诺姆并发布一段黑白短片，显示直升机在油轮甲板上空盘旋，武装士兵透过绳索降落到甲板上。

南方司令部强调，该油轮此前曾驶过委内瑞拉水域，违反美国总统特朗普先前对加勒比海「受制裁船只」所设立的海上封锁令，属于非法营运行为。该司令部重申，未来「所有离开委内瑞拉的石油，必须经过合法且获得美方协调的程序」。

今次扣押「韦罗妮卡号」行动，使美国自去年12月10日以来，在加勒比海与大西洋地区拦截油轮的次数增至6次。华府当时宣布，对委内瑞拉石油实施「全面且彻底的封锁」，以回应与加拉加斯之间日益升高的紧张局势。

先前遭扣押的船只，包括本月较早前在加勒比海遭登检的油轮，以及一艘悬挂俄罗斯国旗的「贝拉1号」（Bella 1），该船曾在加勒比海逃过首次拦截，之后于北大西洋再度遭美军扣查。此外，还包括「索菲亚号」、12月20日遭扣押的巴拿马籍超级油轮「世纪号」（Centuries），以及12月10日被拦截的「船长号」（Skipper）。

美国于1月3日对委内瑞拉发动军事行动，捉拿了委内瑞拉总统马杜罗夫妇，并将2人押送至纽约受审，2人在首次出庭时，对毒品与武器相关指控均否认犯罪。

委内瑞拉政府强烈谴责美方扣押油轮的行动，指控这是「国际海盗行为」。不过华府则回应，相关作为是为了打击「影子船队」，以确保制裁与封锁措施能有效落实。