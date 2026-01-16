Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

东京JR︱山手线及京滨东北线停电停驶 预本港时间12时恢复营运

即时国际
更新时间：10:34 2026-01-16 HKT
发布时间：10:34 2026-01-16 HKT

日本东京都内多条JR路线周五（16日）上午因为停电事故大乱，截至当地时间上午9时30分（香港时间8时30分）尚未完全恢复，上班繁忙时段交通大受冲击，令一众上班族苦不堪言。

日本放送协会（NHK）报道，JR目前正在进行修复工作，预计所有服务将于当地时间下午1时左右（即香港时间中午12时）恢复。

上班族苦不堪言

JR东日本表示，新桥站至品川站之间停电，导致JR山手线内环、外环全线，以及京滨东北线品川站至东十条站区间，从清晨头班车起就停止运行。

东京JR山手线停电，上班繁忙时段交通大受冲击，令一众上班族苦不堪言。美联社
东京JR山手线停电，上班繁忙时段交通大受冲击，令一众上班族苦不堪言。美联社
JR山手线全面恢复时间未定。X@ranunjiro
JR山手线全面恢复时间未定。X@ranunjiro

京滨东北线曾于上午7时20分左右一度恢复行驶，但随后再次停驶；与山手线一样，目前均未公布恢复行驶的时间表。

JR田町站轨道附近火警

东京消防厅指出，上午8时前接获报案，指JR田町站轨道附近发生火警。消防人员赶赴现场后，确认站内变压器有烧毁痕迹，所幸未传出人员受伤。相关部门正调查火警与停电是否有关。

京滨东北线在上午7时22分短暂恢复后不久再次停驶。截至上午8时，与野站、北浦和站、西川口站、川口站、滨松町站、大森站等多个车站实施进站管制。JR东海道线也受到停电波及，一度在上下行线停驶，但已于上午8时21分左右恢复正常运行。

JR东日本指出，由于停电原因仍在调查中，相关路线的检修与确认作业需耗费时间，目前山手线与京滨东北线的运行恢复时间仍未确定，呼吁旅客随时留意最新行车资讯，改搭其他交通工具。

