委内瑞拉反对派领袖转赠诺贝尔和平奖 白宫：特朗普保留奖章

委内瑞拉反对派领袖马查多（María Corina Machado）周四（15日）在白宫会晤美国总统特朗普，期间将自己的诺贝尔和平奖奖章转赠予对方，赞扬其对委内瑞拉自由的独特承诺。特朗普其后在社交平台Truth Social发文证实此事，并大赞马查多，形容她此举是一种美好的相互尊重姿态。

特朗普发文，高度赞赏马查多献给他诺贝尔和平奖，以表彰他所做的工作。他说：「她（马查多）是一位了不起的女性，经历了很多苦难。」

白宫：特朗普保留奖章

他还补充说，马查多向他赠送奖章，是「一种美好的相互尊重的姿态」，并表示非常感谢她。

白宫官员证实，特朗普保留这枚奖章。

在访问华盛顿之前，马查多自上月前往挪威后就一直没有公开露面。她的女儿在挪威代表她领取了诺贝尔奖章。在挪威出席颁奖典礼之前，她已经在委内瑞拉躲藏了11个月。

然而，马查多在与特朗普会面后，向等候在白宫大门附近的数十名欢呼雀跃的支持者致意，并停下来拥抱许多人。

她表示：「我认为今天对我们委内瑞拉人来说是历史性的一天。」这也是她和特朗普首次面对面会谈。

马查多：可指望特朗普

马查多离开白宫后，向聚集在大门外的支持者发表讲话，以西班牙语表示：「我们可以指望特朗普总统。」

她随后以英语对记者说：「我已将诺贝尔和平奖奖章献予美国总统」，称这是「对他为了我们自由所做出承诺的肯定」。

马查多在白宫总共停留了大约2个半小时。之后，她与两党参议员举行了闭门会议。她关于将诺贝尔奖赠予特朗普的言论是在这些会议之后发表的。

特朗普常公开表达自己渴望获得诺贝尔和平奖，当这个奖项颁给马查多且她去年决定接受此荣誉时，特朗普表达过不满。

诺贝尔委员会：和平奖不可转让

马查多上周表示会与特朗普分享这项荣誉，但诺贝尔委员会随后澄清，这个奖项不可转让。

美军1月3日突袭委内瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）抓捕时任总统马杜罗（Nicolás Maduro）之后，特朗普并未表态支持马查多为委内瑞拉的新领导人。马查多阵营宣称在2024年高度争议的选举中获胜。

特朗普选择与委内瑞拉代理总统罗德里格斯（Delcy Rodríguez）打交道，罗德里格斯在马杜罗执政时担任副总统。

白宫：特朗普支持时机成熟时举行选举

在特朗普与马查多会晤期间，白宫新闻秘书莱维特称马查多是一把杰出而勇敢的声音，但莱维特也表示，今次会晤并不意味特朗普对马查多的看法发生了改变，称这是「一个现实的评估」。

特朗普曾表示，马查多很难领导委内瑞拉，因为她「在国内既没有支持也没有尊重」。

莱维特接著表示，特朗普支持「在时机成熟时」举行新的委内瑞拉选举，但没有说明他认为何时才是合适的时机。

