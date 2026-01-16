格陵兰之争︱欧洲多国向格陵兰派兵 反制美觊觎

在美国总统特朗普并吞格陵兰（丹麦自治领地）的言论持续升温、对丹麦在当地的防务能力提出批评之际，德国、法国、瑞典、挪威等欧洲国家周三宣布，向格陵兰派遣少量军事人员。

专家称此举向美政府传达两种讯息：其一是威慑，表明「如果你决定动武，我们做好保卫格陵兰的准备」；其二是表明欧洲认真对待特朗普的批评，加强在格陵兰的军势存在。

德国国防部称，应丹麦邀请，国防军订于15日（周四）上午派遣一个13人组成的军事小组前往格陵兰首府努克，并于15日至17日与多个欧洲国家共同参与在格陵兰举行的一项多国联合军事考察行动。法国总统马克龙昨日说，首批法国士兵已抵达格陵兰，未来几天还会有更多法国士兵通过陆海空前往格陵兰。

丹麦外交大臣拉斯穆森和格陵兰自治政府外交部长莫茨费尔特，同美国副总统万斯和国务卿鲁比奥周三在白宫会谈。拉斯穆森会后说，双方仍然存在「根本性分歧」，但将继续对话，并决定组建高级别工作组。丹麦周三向格陵兰增派先遣指挥部已抵达，着手确保后勤无虞并为后续部队进驻铺路。