Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

格陵兰之争︱欧洲多国向格陵兰派兵 反制美觊觎

即时国际
更新时间：08:55 2026-01-16 HKT
发布时间：08:55 2026-01-16 HKT

在美国总统特朗普并吞格陵兰（丹麦自治领地）的言论持续升温、对丹麦在当地的防务能力提出批评之际，德国、法国、瑞典、挪威等欧洲国家周三宣布，向格陵兰派遣少量军事人员。

专家称此举向美政府传达两种讯息：其一是威慑，表明「如果你决定动武，我们做好保卫格陵兰的准备」；其二是表明欧洲认真对待特朗普的批评，加强在格陵兰的军势存在。

相关新闻： 格陵兰之争丹麦增派军力部署国防大臣未来或有其他国家参与

德国国防部称，应丹麦邀请，国防军订于15日（周四）上午派遣一个13人组成的军事小组前往格陵兰首府努克，并于15日至17日与多个欧洲国家共同参与在格陵兰举行的一项多国联合军事考察行动。法国总统马克龙昨日说，首批法国士兵已抵达格陵兰，未来几天还会有更多法国士兵通过陆海空前往格陵兰。

丹麦外交大臣拉斯穆森和格陵兰自治政府外交部长莫茨费尔特，同美国副总统万斯和国务卿鲁比奥周三在白宫会谈。拉斯穆森会后说，双方仍然存在「根本性分歧」，但将继续对话，并决定组建高级别工作组。丹麦周三向格陵兰增派先遣指挥部已抵达，着手确保后勤无虞并为后续部队进驻铺路。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
11小时前
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 一子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 一子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
突发
2分钟前
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
00:42
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
突发
11小时前
警方于晚上11时许见记者，屯门警区副指挥官黄浩瀚（左）、新界北总区刑事部高级警司钟丽诒（中）、及新界北总区冲锋队警司李汉民，向传媒简报案情。黎志伟摄
03:12
屯门开枪｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影响 开枪绝对符合守则
突发
9小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
20小时前
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
2026-01-15 09:00 HKT
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
01:15
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
突发
12小时前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
16小时前
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
11小时前
新股IPO｜新股申购人数大增至47万 网传「猴子军团」违规涌港入飞 证监称券商必须确保资料准确
新股IPO｜新股申购人数大增至47万 网传「猴子军团」违规涌港入飞 证监称券商必须确保资料准确
股市
3小时前