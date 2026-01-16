荷乌得勒支市中心突爆炸起火 多栋建筑物损毁至少4伤

荷兰中西部乌得勒支市中心周四（15日）下午突然发生巨大爆炸，并引发大火，多栋建筑物损毁，部份局部倒塌，至少4人受伤。电视画面显示，历史悠久的市中心上空烟雾弥漫，街道上则有瓦砾散落，暂时未悉爆炸起因。

当地媒体引述目击者报道，爆炸连续发生2次，第2次较为轻微。爆炸后有建筑物起火，四周浓雾密布。周边街道已被封锁，到处散落碎玻璃，至少有10辆救护车抵达现场。爆炸原因尚不清楚。

医学中心设门诊专治伤者

乌得勒支大学医学中心已开设专门门诊治疗伤者，红十字会则呼吁义工尽速前往协助。安全部门说，伤亡数字有可能上升。

官方呼吁民众远离事发地点，指紧急救援人员已赶赴现场。

市长迪克斯玛（Sharon Dijksma）告诉荷兰广播基金会（NOS）：「瓦砾堆下可能也还有人被困。」

造成周边巨大破坏

迪克斯玛表示，警方正在进行调查，并说：「这次爆炸对我们城市的中心地带造成了巨大冲击，每个人都深感震惊，尤其是爆炸地点附近的居民。」

现场是住宅区街道，爆炸发生后，周边受到重大破坏，恐慌民众纷纷跑往附近的购物街。目击者施罗弗斯（Margot Schroevers）接受NOS访问时说：「我当下就知道情况不妙，地面都在震动。」

或有人被埋废墟

紧急救援部门发言人哈斯诺特（Sjaak Haasnoot）表示：「目前很难说有多少人被埋在废墟下，消防部门无法进入建筑物，因为它仍然不稳定。」

消防员表示，他们正在调查如何安全地搜索被摧毁建筑的废墟，以确定是否有人被困住。房屋受损的居民已被安置在附近一家酒店。