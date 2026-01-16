Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

FBI罕见搜索《华邮》记者住家 疑涉国防部外判商泄密

即时国际
更新时间：00:02 2026-01-16 HKT
发布时间：00:02 2026-01-16 HKT

美国联邦调查局（FBI）周三（14日）搜查《华盛顿邮报》一名记者位于维珍尼亚州的住所，据指与国防部机密遭外泄有关，司法部长称，搜索是应国防部要求。FBI干员搜查记者住所做法极为罕见，此事显示特朗普政府打压新闻媒体的行动再度升级。

综合美媒报道，司法部长邦迪在社交平台说明，该名记者「从五角大厦承包商获取非法泄漏的讯息并予以报道」。邦迪警告，特朗普政府绝不容许非法泄漏机密的行为。

《华邮》记者纳坦森（Hannah Natanson）遭FBI搜索。
《华邮》记者纳坦森（Hannah Natanson）遭FBI搜索。

住所遭搜查的是《华邮》记者纳坦森（Hannah Natanson），她近1年来持续报道特朗普政府解雇联邦员工，根据政策重新指派大多数人力的举动。许多丢了饭碗的公务员向她表达愤怒、沮丧与恐惧。纳坦森近几个月也撰写多篇有关美国向委内瑞拉施压的报道，包括委国总统马杜罗被捕事件。还有一篇报道引用了政府文件，描述在梵蒂冈的外交会晤。

纳坦森自称向1169名联邦雇员采访对象提供联系方式，以了解特朗普政府执政后的动荡局势。去年12月，纳坦森撰写《我是华邮「联邦政府内幕管道」》一文透露采访内幕，提及不断接获离任与现任公务员给以短讯、电话表达对当局的不满。例如，一名国防部消息人士向她表示「我理解个中风险，但公布真相与事实远比风险重要」，一名司法部人员透过短讯称「我从没想过自己会泄露这种讯息」。

纳坦森（Hannah Natanson）近1年来持续报道特朗普政府解雇联邦员工一事。 X截图
纳坦森（Hannah Natanson）近1年来持续报道特朗普政府解雇联邦员工一事。 X截图

《华邮》发表一篇报道称，报社周三上午接获传票，要求提供一名政府承包商的资料。FBI干员在纳坦森驻所查扣了笔记型电脑、1部手机及1只智能手表。《华邮》总编辑穆雷（Matt Murray）致函员工说明时强调，纳坦森与《华邮》均非调查重点，但「非比寻常、咄咄逼人的行动令人深深担忧」，引发新闻工作受宪法保护程度的严重疑虑。

美国1980年代已有法律禁止当局对记者采访素材发出搜索令，除非当事记者涉嫌罪行与这些资料有关。特朗普周三下午说，政府逮到一名「情节极其重大的泄密者」，涉嫌泄漏委内瑞拉相关消息。他暗示调查行动仍在进行，「可能还有其他案件，我们会及时通知各位，正密切追查中」。

FBI罕见搜索《华邮》记者住家。 美联社
FBI罕见搜索《华邮》记者住家。 美联社

法庭文件显示，受查的是马里兰州一名系统管理外判工人佩雷斯-卢戈内斯（Aurelio Perez-Lugones），此人拥有最高级别资讯保安权限，几个月来被怀疑非法处理了与某国有关的机密资讯。一名官员称，FBI探员准备逮人时他正与记者聊天，聊天纪录内有机密资料。当局在他的午餐和与地下室查获非法取得并带走的机密资料。他被指控列印了未经授权查阅的机密文件，今年还针对一份政府活动相关机密报告做了笔记。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
01:15
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
突发
3小时前
屯门开枪．有片｜开枪过程曝光 男子持刀冲入人群 警轰两枪惊险救出女市民
01:15
屯门开枪全过程｜ 男子潜入Donki厨房掠刀 对峙间冲向人群 警轰两枪救回女人质
突发
3小时前
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
2小时前
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
00:42
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
突发
1小时前
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
影视圈
11小时前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
7小时前
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
影视圈
7小时前
内地连锁烤肉西塔老太太疑全线结业！攻港不足3年 最后分店遭法拍 网民揭败走原因......
西塔老太太疑全线结业！内地连锁烤肉攻港不足3年 最后分店遭法拍 网民揭败走原因......
饮食
11小时前
宏福苑大火︱遇难者增至168人 邓炳强：是最终数字不再更新 尊重家属意愿暂不公布名单
宏福苑大火︱遇难者增至168人 邓炳强：是最终数字不再更新 尊重家属意愿暂不公布名单
社会
6小时前
前港姐季军胡家惠火速搭上「霸气总裁」 离婚不足两月与新欢高调放闪：谢谢你20年来的守护
前港姐季军胡家惠火速搭上「霸气总裁」 离婚不足两月与新欢高调放闪：谢谢你20年来的守护
影视圈
6小时前