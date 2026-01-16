FBI罕见搜索《华邮》记者住家 疑涉国防部外判商泄密

美国联邦调查局（FBI）周三（14日）搜查《华盛顿邮报》一名记者位于维珍尼亚州的住所，据指与国防部机密遭外泄有关，司法部长称，搜索是应国防部要求。FBI干员搜查记者住所做法极为罕见，此事显示特朗普政府打压新闻媒体的行动再度升级。

综合美媒报道，司法部长邦迪在社交平台说明，该名记者「从五角大厦承包商获取非法泄漏的讯息并予以报道」。邦迪警告，特朗普政府绝不容许非法泄漏机密的行为。

《华邮》记者纳坦森（Hannah Natanson）遭FBI搜索。

住所遭搜查的是《华邮》记者纳坦森（Hannah Natanson），她近1年来持续报道特朗普政府解雇联邦员工，根据政策重新指派大多数人力的举动。许多丢了饭碗的公务员向她表达愤怒、沮丧与恐惧。纳坦森近几个月也撰写多篇有关美国向委内瑞拉施压的报道，包括委国总统马杜罗被捕事件。还有一篇报道引用了政府文件，描述在梵蒂冈的外交会晤。

纳坦森自称向1169名联邦雇员采访对象提供联系方式，以了解特朗普政府执政后的动荡局势。去年12月，纳坦森撰写《我是华邮「联邦政府内幕管道」》一文透露采访内幕，提及不断接获离任与现任公务员给以短讯、电话表达对当局的不满。例如，一名国防部消息人士向她表示「我理解个中风险，但公布真相与事实远比风险重要」，一名司法部人员透过短讯称「我从没想过自己会泄露这种讯息」。

纳坦森（Hannah Natanson）近1年来持续报道特朗普政府解雇联邦员工一事。 X截图

《华邮》发表一篇报道称，报社周三上午接获传票，要求提供一名政府承包商的资料。FBI干员在纳坦森驻所查扣了笔记型电脑、1部手机及1只智能手表。《华邮》总编辑穆雷（Matt Murray）致函员工说明时强调，纳坦森与《华邮》均非调查重点，但「非比寻常、咄咄逼人的行动令人深深担忧」，引发新闻工作受宪法保护程度的严重疑虑。

美国1980年代已有法律禁止当局对记者采访素材发出搜索令，除非当事记者涉嫌罪行与这些资料有关。特朗普周三下午说，政府逮到一名「情节极其重大的泄密者」，涉嫌泄漏委内瑞拉相关消息。他暗示调查行动仍在进行，「可能还有其他案件，我们会及时通知各位，正密切追查中」。

FBI罕见搜索《华邮》记者住家。 美联社

法庭文件显示，受查的是马里兰州一名系统管理外判工人佩雷斯-卢戈内斯（Aurelio Perez-Lugones），此人拥有最高级别资讯保安权限，几个月来被怀疑非法处理了与某国有关的机密资讯。一名官员称，FBI探员准备逮人时他正与记者聊天，聊天纪录内有机密资料。当局在他的午餐和与地下室查获非法取得并带走的机密资料。他被指控列印了未经授权查阅的机密文件，今年还针对一份政府活动相关机密报告做了笔记。