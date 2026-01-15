土耳其航空班机惊传炸弹威胁 西法军机急护航

土耳其航空（Turkish Airlines）一个载有155人的班机，周四（15日）从伊斯坦堡起飞后传出不明威胁事件，要在西班牙巴塞隆拿紧急降落，西班牙警方正在调查此事。据西班牙媒体报道，该航班接获「机上有炸弹」的威胁，有可能是恶作剧。

综合外媒报道，涉事航班编号TK1853，机型为空中巴士A321，机上有148名乘客与7名机组员。飞机从伊斯坦堡起飞，原订西班牙时间周四上午11时抵达巴塞隆拿。警方接获「恐怖威胁」通报后，航机紧急降落在巴塞隆拿普拉特机场（El Prat airport），西班牙国民警卫队（Guardia Civil）派员包围飞机，乘客与机组员紧急疏散。

多个消息来源透露，飞机于上午约10时沿着意大利地中海岸上空飞行，期间接获炸弹威胁。机长把应答代号设为代表紧急状态的7700，随后法国、西班牙出动战机监控与目视护航。消息称，事源于机上一名乘客用手机发送短讯，声称机上有爆炸装置，另一名乘客看到短讯内容之后立即通报机组员。

西班牙警方起初判定警报可信，并依照既定流程部署2架战机护航。法国南部上空当天也传出音爆声响，应是法军战斗机紧急升空所致。

航班降落前在巴塞隆拿机场2号跑道近海上空盘旋好几圈，约20分钟，降落后转移至远离主跑道的停机坪，由警方与拆弹专家登机检查。当局虽尚未公布细节，但据悉机场已彻底搜查所有旅客与行李，尚未发现爆裂物。

消息人士透露，炸弹讯息有可能是误报。为求谨慎，除了国民警卫队，其他紧急部门如消防队、加泰隆尼亚警方与机场服务单位也待命，以备不时之需。机上旅客已送抵航厦禁区内的紧急指挥中心接受证照查验，以防非法入境。