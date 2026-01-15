沙特「最长寿」142岁人瑞逝世 老当益壮130岁仍想娶老婆

沙特阿拉伯「最长寿」人瑞逝世，享嵩寿142岁！这名自称出生于1884年的长者纳赛尔（Nasser bin Radan Al Rashid Al Wadaei），1月8日在利雅德逝世。他的一生跨越3个世纪，见证了沙特开国至今的王朝更迭，膝下子孙多达134人。

未载入世界纪录有原因

据报纳赛尔生于1884年，沙特阿拉伯王国在他出生后近半个世纪才统一。他一生有7个妻子，110岁高龄才娶了一名29岁女子，130岁时还说想再娶。

沙特「最长寿」142岁人瑞纳赛尔逝世。 网上图片

纳赛尔生前以虔诚信仰见称，家人透露他一生曾参加过40多次麦加朝觐（Hajj）。他的丧礼于达兰阿勒雅努布（Dhahran Al Janoub）举行，逾7000名民众来送别，随后他安葬于故乡阿尔拉希德村（Al Rashid）。

纳赛尔活出142岁超高龄，但没有被录入健力士世界纪录。英国老化研究学会（BSRA）主席温科夫（David Weinkove）表示，虽然不能完全排除142岁的可能性，但此纪录「极度不可信」。他指出，许多发展中地区早期的人口普查与身份登记并不完善，精确年龄难以考证。

温科夫从生物学角度分析，人类活到100岁后，每多活一年的机率仅约50%，「就像掷硬币一样，要活到142岁，难度等于连续掷40次硬币而每次都出现人头，虽然理论上可行，但现实中几乎不可能发生。」