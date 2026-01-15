Nokia神话｜利比亚商人买「潮流手机」16年后才收到 无奈开箱哭笑不得

进入人人网购的年代，一般人「早收货早享受」可能一天都不想等。利比亚一名手机商人近日却收到整整迟到16年的「时尚款手机」，令他哭笑不得。



这批货迟到这么久，背后故事也令人唏嘘─利比亚一直处于内战状态，物流和海关等基本公共服务无法运作，导致一些货物滞留在仓库长达10多年。

据Odity Central及Intel Region等名国网站报道，这名利比亚商人在2010年订购一批当时流行的滑盖式手机及折机。网上疯传的开箱影片中，可以看到这位身份不明的手机商人，从一个红色大塑胶袋里拿出至少20多部手机，款式都是当年最流行，包括红白色的Nokia 5530。

这名商人和朋友开玩笑地问道：「这些是手机还是古董？」

讽刺的是，手机卖家和收货人实际上相距仅几公里，订单却耗时16年才完成。网民笑指Nokia「复古机」具有收藏价值，可能仍然有市场。

利比亚受独裁总统、「狂人」卡达菲统治长达42年，直到2011年倒台并遭射杀，之后利比亚陷入内战，至今仍处于分裂状态，由位于的黎波里和东部的两个敌对政权控制。